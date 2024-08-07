Ηράκλειο Κρήτης: Εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν 24 φυτείες κάναβης

Στον εντοπισμό συνολικά 24 φυτειών κάνναβης, την εκρίζωση 1730 δενδρυλλίων, την κατάσχεση 1.180 γραμμαρίων κανναβης και τη σύλληψη τριών ατόμων, προχώρησαν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων στην Κρήτη, που διενεργήθηκαν από τις 3 έως και τις 6 Αυγούστου, με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, του τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, ειδικών τμημάτων Ασφαλείας και λοιπών αστυνομικών υπηρεσιών των διευθύνσεων Αστυνομίας Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Η εκτεταμένη επιχείρηση ολοκληρώθηκε και αποτέλεσε σύμφωνα με την αστυνομία, μέρος των ενεργειών και δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης καθώς και εφαρμογής του ειδικού σχεδίου που εκπονεί στο πεδίο αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (05.08.2024) από αστυνομικούς της Ασφάλειας Ηρακλείου στην ευρύτερη περιοχή της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, εντοπίστηκαν συνολικά 5 φυτείες αποτελούμενες από συνολικά 248 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 5 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, την Τρίτη (06.08.2024) πραγματοποιήθηκε επιχείρηση σε περιοχή του δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγίου Νικολάου με την συνδρομή ειδικών υπηρεσιών της διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, εντοπίστηκαν συνολικά δύο φυτείες αποτελούμενες από 21 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Το προανακριτικό έργο των ανωτέρω υποθέσεων διενεργούν τα κατά τόπους τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών των διευθύνσεων Ασφαλείας Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου και η υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγίου Νικολάου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.