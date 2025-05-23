Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, της πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας πραγματοποιήθηκε σήμερα η 39η απονομή των Δημοσιογραφικών Βραβείων και Τιμητικών Διακρίσεων του «Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Β. Μπότση» και ο ΣΚΑΙ έχει τη μεγάλη χαρά να βλέπει 4 δημοσιογράφους του να τιμώνται με βραβεία.

Πρόκειται για τους:

Βασίλη Χιώτη

Παναγιώτη Λάμψια

Γιάννη Σουλιώτη

Χρήστο Στρατουλάκο

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, στο πλαίσιο των Ειδικών Τιμητικών Διακρίσεων που έχει καθιερώσει το Ίδρυμα για να τιμά θεσμούς, φορείς και προσωπικότητες για την σημαντική τους κοινωνική και εθνική προσφορά απένειμε Ειδική Τιμητική Διάκριση στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο Β' για την εκκλησιαστική, ποιμαντική, θεολογική και ευρύτερη πνευματική του προσφορά στον 'Ανθρωπο και την Κοινωνία. Την Ειδική αυτή Τιμητική Διάκριση απέδωσε ο παριστάμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρόεδρος του Ιδρύματος, Πάνος Καραγιάννης και την παρέλαβε εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σταυροπηγίου κ. Αλέξιος.

Τα Δημοσιογραφικά Βραβεία και οι Τιμητικές Δημοσιογραφικές Διακρίσεις του Ιδρύματος απονέμονται αδιάλειπτα από το 1982 μέχρι σήμερα και έχουν καταστεί θεσμός για τη Δημοσιογραφία στη χώρα μας.

Αυτή τη χρονιά, με απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος μετά από εισήγηση της Γνωμοδοτικής απονεμήθηκαν στους δημοσιογράφους:

Ειδικό Τιμητικό Βραβείο στον Γιώργο Παπαδάκη για τα 34 χρόνια καθημερινής τηλεοπτικής ενημέρωσης, από τον τηλεοπτικό σταθμό «ΑΝΤ1» με την εκπομπή «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ».

Με το «Βραβείο του Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Β. Μπότση» τιμήθηκαν ( με αλφαβητική σειρά) οι:

Φοίβος Καρζής για το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η Μεταπολίτευση σε Πρώτο Πρόσωπο» που μεταδόθηκε από την ΕΡΑ. Οι Δημήτρης Κοτταρίδης και Νίνα Κασιμάτη για την ενημερωτική τους εκπομπή «ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ από τις 6» στη δημόσια τηλεόραση. Ο Παναγιώτης Λάμψιας για την αντικειμενική κάλυψη του πολιτικού ρεπορτάζ στον έντυπο Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Ο Μιχάλης Μαστής, για την προβολή και ανάδειξη κοινωνικών θεμάτων στην ημερήσια εφημερίδα «Ροδιακή». Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, για την αντικειμενική κάλυψη και ανάλυση του πολιτικού ρεπορτάζ. Ο Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος για την επιτυχημένη δημοσιογραφική πορεία και την πολύχρονη σταδιοδρομία του στη διεύθυνση ειδήσεων στην τηλεόραση. Ο Βασίλης Χιώτης για την αντικειμενική και με πληρότητα παρουσίαση του πολιτικού ρεπορτάζ στον έντυπο Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Τα Ειδικά Βραβεία, που αφορούν κατηγορίες ρεπορτάζ και έχουν θεσμοθετηθεί από φορείς και Δημοσιογραφικές Ενώσεις, μετά από ομόφωνη εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής απονεμήθηκαν ως εξής:

Το Βραβείο Κοινοβουλευτικού Ρεπορτάζ, με χορηγό τη Βουλή των Ελλήνων, απονεμήθηκε στον Παναγιώτη (Πάνο) Τζαννετάτο.

Τα Βραβεία Οικονομικού και Επιχειρηματικού Ρεπορτάζ, με χορηγό το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, απονεμήθηκαν αντίστοιχα στους: Χρήστο Δόγα για την αντικειμενική ενημέρωση της κοινής γνώμης σε θέματα οικονομικού ρεπορτάζ και στην Μαρία Ακριβού για την προαγωγή του επιχειρηματικού ρεπορτάζ.

Το Βραβείο «ΠΑΝΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ» που αφορά το Αστυνομικό, Δικαστικό και Ελεύθερο Ρεπορτάζ απονεμήθηκε στον Γιάννη Σουλιώτη, για την αντικειμενική και αυστηρή τήρηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας κατά την κάλυψη του αστυνομικού ρεπορτάζ, στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και τον Ραδιοτηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΙ».

Το Βραβείο Ανταποκριτών & Διπλωματικού Ρεπορτάζ απονεμήθηκε στην Αλεξάνδρα Φωτάκη, για την προαγωγή και ανάδειξη του διπλωματικού ρεπορτάζ.

Το Βραβείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με χορηγό τον Δήμο Αθηναίων, απονεμήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή «ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ» για την μεταφορά καθημερινά του παλμού της ελληνικής περιφέρειας και της Ομογένειας, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της δημόσιας τηλεόρασης.

Το Βραβείο Πράσινης Ενέργειας, με χορηγό τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, απονεμήθηκε στην Μαρίνα Πρωτονοταρίου για τη δημοσιογραφική ανάδειξη θεμάτων Πράσινης και Βιώσιμης Ενέργειας.

Το Βραβείο Αθλητικού Ρεπορτάζ, με χορηγό το ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ απονεμήθηκε στον Αντώνη Καρπετόπουλο για την προαγωγή του αθλητικού ρεπορτάζ στον έντυπο, ραδιοτηλεοπτικό και ηλεκτρονικό Τύπο.

Το Βραβείο Μηχανοκίνητου Ρεπορτάζ, με χορηγό την εταιρεία FLEXCAR AE, απονεμήθηκε στον Γεώργιο Ανδρή για την ανάδειξη των θεμάτων που αφορούν την Αυτοκίνηση και την προαγωγή του μηχανοκίνητου ρεπορτάζ.

Το Βραβείο Δημοσιογραφίας & Τεχνολογίας «ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ», με χορηγό το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΝΣΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ECI), απονεμήθηκε στον Αλέξανδρο Μάρκου για την αξιοποίηση των οπτικοακουστικών τεχνολογιών σε συνδυασμό με ποιοτική δημοσιογραφία που προωθεί την διαβαλκανική καλή γειτονία.

Το Βραβείο Πρωτότυπου Δημοσιογραφικού Περιεχομένου απονεμήθηκε στους: Έλενα Παπαδημητρίου ως διευθύντρια σύνταξης του δημοσιογραφικού οργανισμού Fyi.news που στο επίκεντρό του έχει την ενημέρωση των νεότερων ψηφιακών γενιών. Στον Δημήτρη Πετρόπουλο για την ιστοσελίδα «mixanitouxronou.gr» και στον Ανδρέα Λουδάρο για την δημιουργία της ενημερωτικής εκκλησιαστική ιστοσελίδας «orthodoxia.info».

Το Βραβείο «ΒΛΑΣΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΙΔΗΣ» της ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ απονεμήθηκε στο Μιχάλη Σαββάκη για την έκδοση από το 1981 μέχρι σήμερα του περιοδικού «ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ».

Το Βραβείο «ΔΙΚΑΙΑΣ ΖΑΜΠΟΥΝΗ» της ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ απονεμήθηκε στον Ζώη Πανταζή για την έκδοση της εφημερίδας «ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Τιμητικές διακρίσεις σε δύο δημοσιογράφους του ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με Τιμητικές Διακρίσεις, που απονέμονται σε δημοσιογράφους που έχουν διακριθεί για την πορεία, το ήθος και το έργο τους, μετά από εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, τιμήθηκαν οι:

Νίκος Χασαπόπουλος για τα 50 και πλέον χρόνια στο μάχιμο πολιτικό ρεπορτάζ -από το 1974 μέχρι σήμερα- στον έντυπο, ηλεκτρονικό Τύπο και την Ραδιοτηλεόραση.

Δημήτρης Δημητρακούδης για τις ανταποκρίσεις του για πάνω από 50 χρόνια από τη Βιέννη και την Κεντρική Ευρώπη, σε ελληνικά ΜΜΕ.

Αθανάσιος Μέτσιος για τα 30 χρόνια δημοσιογραφικής του πορείας καθώς και την εξαιρετική του σταδιοδρομία στο ΑΠΕ- ΜΠΕ.

Νίκος Συνοδινός για την προσφορά του στην προαγωγή του αθλητικού ρεπορτάζ.

Μαρίνα Ριζογιάννη για την προβολή κοινωνικών ειδήσεων και γεγονότων που αποτελούν θετικά παραδείγματα στην ημερήσια εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ».

Χρήστος Στρατουλάκος για την προαγωγή της μάχιμης δημοσιογραφίας και την προβολή θεμάτων της Περιφέρειας και

η Νικόλ Καζαντζίδου για την ανάδειξη του τουριστικού ρεπορτάζ στο ΑΠΕ- ΜΠΕ.

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και βαθιά συγκίνηση για την τιμητική διάκριση που μου απονέμει το Ίδρυμα Μπότση — μια αναγνώριση με ξεχωριστό κύρος στον χώρο της δημοσιογραφίας. Η διάκριση αυτή αποτελεί για μένα σημαντικό σταθμό, αλλά και ηθική δέσμευση να συνεχίσω με ακεραιότητα, συνέπεια και πίστη στις αξίες της έγκυρης ενημέρωσης. Θερμές ευχαριστίες στο Ίδρυμα Μπότση για την εμπιστοσύνη, καθώς και στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, που αποτελεί το σταθερό μου επαγγελματικό περιβάλλον και στήριγμα. Η τιμή αυτή ανήκει σε όλους όσοι εργάζονται καθημερινά με ευσυνειδησία και ήθος στην υπηρεσία της ενημέρωσης», δηλώνει ο προϊστάμενος του πολιτικού τμήματος του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Θανάσης Μέτσιος στον οποίο απονεμήθηκε τιμητική διάκριση για τα 30 χρόνια δημοσιογραφικής πορείας και την εξαιρετική του σταδιοδρομία στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η βράβευση ενός δημοσιογράφου από το Ίδρυμα Μπότση είναι κορυφαία στιγμή στην επαγγελματική του διαδρομή. Είναι μια διάκριση που με τιμά βαθιά — ειδικά για το τουριστικό ρεπορτάζ, που υπηρετώ εδώ και χρόνια με αγάπη και αφοσίωση. Από μικρό παιδί, το όνειρό μου ήταν να υπηρετώ με αξιοπρέπεια αυτό το επάγγελμα. Θέλω να πιστεύω ότι το κάνω. Και θα συνεχίσω να το κάνω, με την ίδια αγάπη και αίσθημα ευθύνης για τον κόσμο και τον τόπο μας. Τέλος, νιώθω ευγνωμοσύνη για την επαγγελματική μου οικογένεια το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και τους συναδέλφους μου», δήλωσε η δημοσιογράφος του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Νικόλ Καζαντζίδου στην οποία απονεμήθηκε τιμητική διάκριση για την ανάδειξη του τουριστικού ρεπορτάζ και της βιωσιμότητας.

Π. Μαρινάκης: «Είναι χρέος μας να σκεφτόμαστε εκείνους και εκείνες που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη»

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παναγιώτης Καραγιάννης εκφώνησε ομιλία. Σύντομους χαιρετισμούς απεύθυναν ο πρόεδρος της Π.Ο.ΣΥ Σωτήρης Τριανταφύλλου, η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου και ο Υφυπουργός Παρά των Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, αρμόδιος για θέματα ΜΜΕ Παύλος Μαρινάκης.

Είναι χρέος μας να σκεφτόμαστε εκείνους και εκείνες που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη, εκείνους και εκείνες που χάθηκαν στο καθήκον, τόνισε ο κ. Μαρινάκης, συμπληρώνοντας ότι για την ασφάλεια των δημοσιογράφων έχουν ξεκίνησει σε συνεργασία με τις δημοσιογραφικές ενώσεις, σεμινάρια για τις αποστολές σε εμπόλεμες ζώνες ή φυσικών καταστροφών. Το δεύτερο χρέος είναι να σταματήσουν οι απειλές και οι επιθέσεις αλλά και οι άδικες προσφυγές κατά των δημοσιογράφων, υπογράμμισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει καταργήσει την απλή δυσφήμιση, θέσπισε ιδιώνυμο αδίκημα για απειλές κατά αθλητικογράφων, προχώρησε στην υιοθέτηση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή οδηγία κι τώρα ολοκληρώνεται και η νομοθέτηση για τις καταχρηστικές αγωγές. Το τρίτο χρέος είναι η προστασία της αλήθειας, είπε ακόμα ο Υφυπουργός Παρά των Πρωθυπουργώ υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι αυτό είναι ένα καθήκον στο οποίο «βαδίζουμε μαζί χέρι-χέρι».

Η απονομή των δημοσιογραφικών βραβείων είναι μια παλιά παράδοση η οποία έχει στηρίξει και έχει συμβάλει τα μέγιστα στην προαγωγή της δημοσιογραφίας, τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, Σωτήρης Τριανταφύλλου, συμπληρώνοντας ότι η παράδοση αυτή συνεχίζεται σε μία περίοδο κατά την οποία η δημοσιογραφία απειλείται και βρίσκεται σε μία φάση πρωτόγνωρων αλλαγών.

Πρέπει σήμερα να στρέψουμε την προσοχή μας σε εκείνους τους δημοσιογράφους που ζουν και εργάζονται σε εμπόλεμες ζώνες, 164 εκ των οποίων σκοτώθηκαν στη Γάζα, τόνισε η πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Αθηνών, Μαρία Αντωνιάδου, συμπληρώνοντας ότι η Διεθνής Ένωση Δημοσιογράφων και όλες οι Ενώσεις που την απαρτίζουν καλούν τη διεθνή κοινότητα να λάβει πρωτοβουλίες για την προστασία των δημοσιογράφων.

