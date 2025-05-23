Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε η 33χρονη μητέρα, η οποία το βράδυ της περασμένης Τρίτης, γέννησε και πέταξε το νεογέννητο αγοράκι της σε κάδο απορριμμάτων στο Ηράκλειο.

Η 33χρονη απολογήθηκε στη μαιευτική κλινική του ΠΝΗ που νοσηλεύεται και σύμφωνα με το συνήγορο της, κατά τη διάρκεια της απολογίας της ήταν απαρηγόρητη και σοκαρισμένη με εμφανώς επιβαρυμένη ψυχική κατάσταση.

Η γυναίκα φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε καταλάβει ότι ήταν έγκυος και πως το αντιλήφθηκε μόλις το γέννησε. Επικαλέστηκε την άσχημη κατάσταση στην οποία βρέθηκε και πως δεν αντιλαμβανόταν τι έκανε, όταν έβαλε το μωρό στη σακούλα και το πήγε στον κάδο.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον συνήγορο της Γιώργο Καρούτσο, η ίδια φάνηκε μετανιωμένη, ανέφερε ότι είχε σταματήσει τη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε για τις ψυχικές νόσους και εξέφρασε την επιθυμία να λάβει νέα αγωγή και να μεγαλώσει η ίδια το παιδί με το σύζυγό της.

