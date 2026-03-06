Το Πολεμικό Ναυτικό δημοσίευσε την Παρασκευή ένα νέο βίντεο στον λογαριασμό του στο X, στο οποίο απεικονίζεται ο απόπλους της Φρεγάτας «Κίμων» από το λιμάνι της Λεμεσού για να πραγματοποιήσει την περιπολία της γύρω από το νησί.

Η φρεγάτα, μαζί με τη φρεγάτα «Ψάρα» βρίσκονται από το πρωί της Τετάρτης στην Κύπρο, ως μέρος της βοήθειας που έστειλε άμεσα η Ελλάδα μετά τους αλλεπάληλους συναγερμούς στις αεροπορικές βάσεις στο Ακρωτήρι και απειλές του Ιράν.

Μάζι με τις δύο φρεγάτες έχουν φτάσει στο νησί και τέσσερα μαχητικά F-16 Viper, που σταθμεύουν στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Οι δυνατότητες της φρεγάτας «Κίμων»

Η φρεγάτα «Κίμων», πρώτης γραμμής μονάδα τύπου FDI HN (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού, αποτελεί την πιο σύγχρονη αντιαεροπορική πλατφόρμα του ελληνικού στόλου. Διαθέτει 32 κελιά κάθετης εκτόξευσης για πυραύλους Aster 30, οι οποίοι παρέχουν δυνατότητα αεράμυνας περιοχής μεγάλης εμβέλειας.

Εξοπλίζεται με το ραντάρ Sea Fire τεχνολογίας AESA, ικανό για ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών εναέριων στόχων, καθώς και με προηγμένο σύστημα μάχης. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση επιτρέπει στη «Κίμων» να λειτουργεί ως κόμβος αντιαεροπορικής κάλυψης σε ευρύτερη ακτίνα, όχι μόνο για το ίδιο το πλοίο αλλά και για την περιοχή επιχειρήσεων.

Διαθέτει:

Κάθετους εκτοξευτές για αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, με δυνατότητα αεράμυνας περιοχής μεγάλης εμβέλειας.

Ραντάρ AESA Sea Fire τεχνολογίας ενεργής ηλεκτρονικής σάρωσης.

Σύστημα μάχης SETIS.

Αντιαεροπορικά και ανθυποβρυχιακά όπλα, καθώς και πυροβόλο 76 χιλιοστών.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει κάλυψη αεράμυνας σε ευρύτερη ακτίνα, κάτι που συνδέεται άμεσα με την αποστολή ενίσχυσης της αεράμυνας στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρει ο Φιλελεύθερος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.