Η διαφορετική Αποκαθήλωση στη Ρωσική Εκκλησία της Φιλελλήνων - Με χορωδία, σκοτάδι και ευλάβεια

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης τελέστηκε η ακολουθία της Αποκαθήλωσης, το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, στην Αγία Τριάδα, γνωστή ως Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, της Φιλελλήνων.

Μέλη της ρωσικής παροικίας, Έλληνες πιστοί και επισκέπτες βιώσαν με διαφορετικό τρόπο την Αποκαθήλωση καθώς στο εσωτερικό της Αγίας Τριάδας επικρατεί σκοτεινή ατμόσφαιρα και το μοναδικό φως προέρχεται από τα κεριά και τις λιγοστές αχτίδες που περνούν στο εσωτερικό του ναού. Ταυτόχρονα, οι θρήνοι και οι μελωδίες της χορωδίας ενίσχυσαν τη συγκίνηση.

Ο πατέρας Συνέσιος Βικτωράτος, προϊστάμενος του ναού της Αγίας Τριάδας, μαζί με τον Ρώσο ιερέα «κατέβασαν» ευλαβικά το Σώμα του Χριστού, με τη χορωδία να ψάλλει θρήνους αλλά και τα Εγκώμια που εκφράζουν τον πόνο της Θεοτόκου και των πιστών για το Πάθος του Ιησού. Το σώμα του Χριστού τυλίχθηκε σε σάβανο και ακολούθησε μια μικρή πομπή εντός του ναού, ενώ στο μέσον της Αγίας Τριάδας άρχισε να στολίζεται ο Επιτάφιος, συμβολίζοντας τον ενταφιασμό του Χριστού.

Η Μεγάλη Παρασκευή με την Ακολουθία της Αποκαθήλωσης θεωρείται ως πιο θλιμμένη στιγμή της Εβδομάδας των Παθών και προετοιμάζει τους πιστούς για το Μεγάλο Σάββατο και την Ανάσταση.

Πηγή: skai.gr

