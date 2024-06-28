Ειδικός φρουρός κατήγγειλε συνάδελφό του αστυνομικό, την οποία είχε γνωρίσει διαδικτυακά, ότι τον εκβίαζε συστηματικά. Ο 39χρονος χρειάστηκε μάλιστα να απευθυνθεί στις Εσωτερικές Υποθέσεις της ΕΛΑΣ προκειμένου να την παγιδεύσει χρησιμοποιώντας προσημειωμένα χαρτονομίσματα που του έδωσαν οι συνάδελφοί του.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ο 39χρονος είχε αναπτύξει διαδικτυακή γνωριμία με τη συγκεκριμένη αστυνομικό και μετά από διάστημα λίγων ημερών αποφάσισε ότι θέλει να σταματήσει. Όπως κατήγγειλε στους «αδιάφθορους» της ΕΛΑΣ, δείχνοντας μάλιστα και τα σχετικά απειλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα, η αστυνομικός τον εκβίασε. Απαίτησε, μάλιστα, δύο φορές να του παραδώσει χρηματικό ποσό ύψους 250 ευρώ, όπως και έκανε, κάθε φορά με σημείο παράδοσης κοντά στη Γενική Αστυνομική Δύναμη Αττικής.

Την τρίτη φορά που η γυναίκα του ζήτησε χρήματα, ο ειδικός φρουρός απευθύνθηκε στις εσωτερικές υποθέσεις. Οι αξιωματικοί της υπηρεσίας του παρέδωσαν προσημειωμένα πέντε χαρτονομίσματα των 50 ευρώ τα οποία της παρέδωσε. Η γυναίκα αστυνομικός συνελήφθη με τα χρήματα στην κατοχή της και οδηγείται στη Δικαιοσύνη.

