Εορτολόγιο 27 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, 27 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την Ορθόδοξo Εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Στεφάνου Πρωτομάρτυρος και του Αγίου Μαυρικίου μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Μαυρίκιος, Μαυρίκης, Μωρίς, Μαυρικία, Μαυρίκα *

Στέφανος, Στέφος, Στέφας, Στεφανής, Στεφανία, Στέφη, Στεφάνα, Στεφανιώ, Στεφανίτσα, Στεφανή, Στέφα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:40 - Δύση ήλιου: 17:12

Σελήνη 26.1 ημερών

