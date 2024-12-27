Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Δεκεμβρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά 

Εορτολόγιο 27 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, 27 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την Ορθόδοξo Εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Στεφάνου Πρωτομάρτυρος και του Αγίου Μαυρικίου μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Μαυρίκιος, Μαυρίκης, Μωρίς, Μαυρικία, Μαυρίκα *
  • Στέφανος, Στέφος, Στέφας, Στεφανής, Στεφανία, Στέφη, Στεφάνα, Στεφανιώ, Στεφανίτσα, Στεφανή, Στέφα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:40 - Δύση ήλιου: 17:12
Σελήνη 26.1 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Εορτή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark