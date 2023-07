Ολονύχτια μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε Ρόδο και Κέρκυρα - Ανθρώπινο τείχος για να μην καούν σπίτια

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στις μεγάλες πυρκαγιές της Ρόδου και της Κέρκυρας.

Στο νησί των ιπποτών η φωτιά μαίνεται για 8η ημέρα, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε περιουσίες, ξενοδοχειακές μονάδες και αφήνοντας πίσω της χιλιάδες στρέμματα καμένης γης. Όπως ανέφερε η πυροσβεστική, Στη Ρόδο, οι αναζωπυρώσεις που εκδηλώθηκαν κυρίως στη νοτιοανατολική πλευρά του νησιού έλαβαν διαστάσεις, γι’ αυτό το λόγο εκδόθηκαν τρία μηνύματα από το 112 για εκκένωση των οικισμών Βάτι, Πλημμύρι και Λαχανιά καθώς και Γεννάδι προς ασφαλή κατεύθυνση.

Το μεγάλο μέτωπο ήταν στα χωριά Μαλώνα και Γεννάδι επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών για να μπορέσουν να αποτρέψουν την εισβολή της φωτιάς, ενώ και τα δύο χωριά έχουν εκκενωθεί.

Νωρίτερα, μέσω 112 και οι κάτοικοι και επισκέπτες στο Γεννάδι, όπως και αυτοί σε Πλημμύρι και Λαχανιά, κλήθηκαν να εκκενώσουν όλοι προς Λίνδο.

Την κατάσβεση επιχειρούν 266 πυροσβέστες με 16 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 55 οχήματα, πλήθος εθελοντών κι όλοι οι φορείς Πολιτικής Προστασίας, ενώ από το πρώτο φως της ημέρας ρίψεις νερού περιοδικά εκτελούν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

