Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Βαρθολομιό

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 18ης  ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο

UPDATE: 15:07
Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Πυορσβεστική ελικόπτερο

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Βαρθολομιό Ηλείας

Στις 14:09 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των παρευρισκομένων στην ευρύτερη περιοχή του Βαρθολομιού.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. 

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 18ης  ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Πηνειού
Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού  Ηλείας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Ηλεία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο