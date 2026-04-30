Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε η Πυροσβεστική μετά από ειδοποίηση για πυρκαγιά στην Πάρνηθα, σε δύσβατη περιοχή κάτω από το καζίνο.

Η φωτιά καίει δασική έκταση, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις: 95 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα και 4 αεροσκάφη.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ.

Πηγή: skai.gr

