Φωτιά στην Πάρνηθα: Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, κλειστός ο δρόμος από το τελεφερίκ

Η φωτιά καίει δασική έκταση, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις - Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθος

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε η Πυροσβεστική μετά από ειδοποίηση για πυρκαγιά στην Πάρνηθα, σε δύσβατη περιοχή κάτω από το καζίνο.

Η φωτιά καίει δασική έκταση, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις: 95 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα και 4 αεροσκάφη.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ.

TAGS: Φωτιά πάρνηθα τελεφερίκ Πυροσβεστική
