Αύξηση 5,7% σημείωσαν τον Φεβρουάριο τα τροχαία δυστυχήματα

Αύξηση 5,7% σημείωσαν τον Φεβρουάριο εφέτος τα οδικά τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, και ανήλθαν σε 663 τον αριθμό, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 31 νεκροί (αύξηση 14,8%), 20 βαριά τραυματίες (μείωση 9,1%) και 720 ελαφρά τραυματίες (μείωση 0,6%).

Πηγή: skai.gr

