Συνεχείς είναι οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών στην Κρήτη τα τελευταία 24ωρα. Σε μια νέα επιχείρηση το λιμενικό σώμα εντόπισε σκάφος με 23 άτομα που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Παλαιόχωρας και τα διέσωσε.

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται με περιπολικό σκάφος του λιμενικού στην Παλαιόχωρα Χανίων. Την επιχείρηση συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος με τον καιρό να είναι νοτιοανατολικος 4-5 μποφόρ.

