Για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του θανάτου του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου μίλησε στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» ο Γιώργος Τσούκαλης, ο ιδιωτικός ερευνητής ο οποίος είχε λάβει από την πρώτη στιγμή τη διερεύνησή της.

«Εγώ θα επαναλάβω αυτό το οποίο έχω πει εδώ και πολύ καιρό, ότι μέσα στο κάδρο, μέσα στην εξίσωση παραμένουν πάρα πολλές εκδοχές εκτός από αυτήν της αυτοχειρίας. Μένει, όμως, να κάνουμε υπομονή να δούμε τι μέλλει γενέσθαι με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, οι οποίες θα είναι κατατοπιστικές σε πολύ μεγάλο βαθμό και θα ρίξουν φως σε πολλά σημεία που είναι σκοτεινά«, ανέφερε ο κ. Τσούκαλης. «Να δούμε με την άρση του απορρήτου στην περιοχή που βρέθηκε η σορός αν κινήθηκαν άτομα που δεν είχαν καμία σχέση με την περιοχή. Δεν το ξέρουμε ακόμα, δεν τα έχουμε τα στοιχεία. Αν κινήθηκαν τέτοια άτομα, θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις γιατί αυτές τις 50 μέρες κάποιος ή κάποιοι κινήθηκαν εκεί».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας κάνει μια «υποδειγματική έρευνα». «Παρότι στην αρχή είχα πει ότι είναι η πιο μυστηριώδης εξαφάνιση των τελευταίων δεκαετιών, πλέον πιστεύω απόλυτα μετά τα στοιχεία που προκύπτουν ότι θα υπάρχει διαφάνεια και θα μάθουμε όλη την αλήθεια».

«Η ανάκριση είναι μυστική και είναι λογικό να μη γνωρίζει κανείς τι κατέθεσαν οι συγγενείς. Εκείνο που μπορώ να πω, έχοντας γνωρίσει την οικογένεια, είναι ότι πρόκειται για πολύ συγκροτημένα άτομα, άτομα ιδιαίτερα γιατί έχουν και την επιστημοσύνη στη Νομική, μια οικογένεια που κοσμεί τον χώρο της Δικαιοσύνης. Θα πρέπει να δείξουμε υπομονή και σεβασμό στον άτυχο νέο που έφυγε».

Τέλος, απάντησε ότι «δεν συγχέουμε την υπόθεση με αυτή των Τεμπών, καθώς να μην ξεχνάμε πως η μητέρα του Βασίλη έχει χειριστεί πολλές και σοβαρές ποινικές υποθέσεις»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.