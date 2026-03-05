Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε εξέλιξη νέα επιχείρηση διάσωσης περίπου 100 ατόμων, σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το σκάφος εντοπίστηκε 50 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων - Στην επιχείρηση συνδράμει και δεξαμενόπλοιο σημαίας Λιβερίας

Λιμενικό Σώμα

Σε εξέλιξη βρίσκεται σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, μία ακόμη επιχείρηση διάσωσης, μετά τον εντοπισμό σκάφους στο οποίο επέβαιναν περίπου 100 άτομα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το σκάφος εντοπίστηκε 50 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, ενώ αυτή την ώρα τα άτομα που επέβαιναν σε αυτό, μεταφέρονται από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στους Καλούς Λιμένες. Στην επιχείρηση συνδράμει και δεξαμενόπλοιο σημαίας Λιβερίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λιμενικό σώμα Κρήτη Μετανάστες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark