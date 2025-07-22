Επαναπαρίστηκαν σήμερα τα οστά 6 ηρωϊκά πεσόντων οπλιτών κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.

«Η Ελλάδα σήμερα εκπληρώνει το ιστορικό της χρέος. Επαναπατρίζει, μετά από δεκαετίες προσμονής, τα οστά έξι οπλιτών από την Ελλάδα που έπεσαν ηρωικά κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974», σημειώνει ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ και προσθέτει:

«Επί πέντε δεκαετίες τώρα, η αναζήτηση και η ταυτοποίηση των αγνοουμένων στην Κύπρο δεν σταμάτησαν. Αποτέλεσαν και αποτελούν εθνική προτεραιότητα».

Δείτε φωτογραφίες:

