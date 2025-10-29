Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 29 Οκτωβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Αβραμίου, της Αγίας Μελιτηνής μάρτυρος και της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αβραάμ, Αβραμία *

Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος *

Μελίνα *

Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:47 - Δύση ήλιου: 17:29 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 42 λεπτά

Σελήνη 7.1 ημερών



