Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 29 Οκτωβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Αβραμίου, της Αγίας Μελιτηνής μάρτυρος και της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Αβραάμ, Αβραμία *
- Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος *
- Μελίνα *
- Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:47 - Δύση ήλιου: 17:29 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 42 λεπτά
Σελήνη 7.1 ημερών
- Τουρκία: Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας τίμησε τους πεσόντες Κωνσταντινουπολίτες στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
- Ο πιλότος του μαχητικού F-16 που συγκίνησε στη παρέλαση μίλησε στον ΣΚΑΪ - Γιατί επέλεξε το φετινό μήνυμά του
- Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Το μεγάλο ΟΧΙ των ηρώων του 1940 είναι ένα παντοδύναμο ΝΑΙ στην ελευθερία και την αλήθεια
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.