Ο Επισμηναγός Γιώργος Σωτηρίου που ήταν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο χειριστής του F-16 της ομάδας ΖΕΥΣ μιλά στον ΣΚΑΙ για το μήνυμα που μετέδωσε προς τον ελληνικό λαό κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης, άλλα και για τα συναισθήματά του.

«Σήμερα τιμάμε εκείνους που είπαν το ΌΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της πατρίδας. Χρόνια πολλά Ελλάδα», ήταν το φετινό μήνυμά του.

Όπως εξήγησε ο ίδιος: «Το συγκεκριμένο μήνυμα το επέλεξα γιατί πιστεύω ότι εκφράζει απόλυτα το νόημα της ημέρας, αλλά και όχι μόνο αυτό, εκφράζει και το πνεύμα με το οποίο υπηρετούμε καθημερινά την πατρίδα μας όλοι οι ιπτάμενοι, τεχνικοί και όλοι οι στρατιωτικοί. Όσον αφορά το "ΟΧΙ" που είπα στο μήνυμα, για εμένα το "ΟΧΙ" του '40 δεν ήταν απλώς μια λέξη, ήταν μια πράξη πίστης, θάρρους και ενότητας απέναντι σε έναν εχθρό, ο οποίος τότε φαινόταν ότι ήταν φαινομενικά ανίκητος»

Σχετικά με πώς το αισθάνθηκε ο Επισμηναγός Γιώργος Σωτηρίου δήλωσε:

«Κοιτάξτε, είναι σίγουρα μια απαιτητική εκπαίδευση, δεν είναι κάτι απλό, αλλά με την πάροδο του χρόνου και μέσα από την ίδια την εκπαίδευση, ξαφνικά νιώθεις ότι μπορείς να το κάνεις με ασφάλεια, γιατί το νούμερο ένα για εμάς είναι η ασφάλεια τόσο του αεροσκάφους μας, όσο πρωτίστως των ανθρώπων που είναι κάτω και παρακολουθούν την επίδειξη. Σίγουρα για εμένα το να έχω την τιμή να εκπροσωπήσω την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου είναι ένα συναίσθημα βαθιά συγκινητικό, αλλά και ταυτόχρονα είναι και μία ευθύνη για εμένα. Όμως, η εκπαίδευσή μου έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, που κατά τη διάρκεια της πτήσης όλα τα συναισθήματα τα αφήνω στην άκρη».

Πηγή: skai.gr

