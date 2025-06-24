Σήμερα, 24 Ιουνίου είναι το Γενέθλιον του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου και η Σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ των γεννητόρων αυτού, Οσίου Ερρίκου της Ωξέρ.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Ερρίκος, Ερίκ.
Ανατολή ήλιου: 06:03 - Δύση ήλιου: 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά
Σελήνη 28.3 ημερών
Πηγή: skai.gr
- Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Χίο - Ήχησε το 112 στην περιοχή Λίθι - Για «ύποπτη δραστηριότητα» έκανε λόγο ο Κεφαλογιάννης
- ΥΠΕΞ: Συστάσεις στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ήδη ή σκόπευαν να μεταβούν στη Μέση Ανατολή
- Πύρινος εφιάλτης στη Χίο: Δύσκολη νύχτα για πυροσβέστες και κατοίκους - 112 για απομάκρυνση από τους οικισμούς Βερβεράτο και Ζυφιά
