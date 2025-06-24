Σήμερα, 24 Ιουνίου είναι το Γενέθλιον του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου και η Σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ των γεννητόρων αυτού, Οσίου Ερρίκου της Ωξέρ.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Ερρίκος, Ερίκ.

Ανατολή ήλιου: 06:03 - Δύση ήλιου: 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά

Σελήνη 28.3 ημερών

Πηγή: skai.gr

