Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκαριστικό τροχαίο στη Μακρυκάπα Ευβοίας: Αυτοκίνητο έγινε άμορφη μάζα- Νοσηλεύεται ο οδηγός

Σύμφωνα με πληροφορίες νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να βγει εκτός οδοστρώματος

Tροχαίο στη Μακρυκάπα Ευβοίας: Αυτοκίνητο άμορφη μάζα- Νοσηλεύεται ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Μακρυκάπα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να βγει εκτός οδοστρώματος και να προσκρούσει σε ελιές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ψαχνών, εθελοντές της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Εύβοιας και αστυνομικοί του ΑΤ Διρφύων Μεσσαπίων.

Αφού απεγκλώβισαν τον οδηγό του πρόσφεραν πρώτες βοήθειες λόγω των σοβαρών τραυμάτων που του προξένησε η σύγκρουση και έπειτα οδηγήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνά το ΑΤ Διρφύων Μεσσαπίων.

Πηγή: eviathema

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο Εύβοια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark