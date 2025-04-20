Με κατάνυξη και μεγάλη συμμετοχή πιστών τελέστηκε φέτος Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, επί της οδού Ερατοσθένους στο Παγκράτι.

Από νωρίς το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, πλήθος κόσμου άρχισε να συρρέει ευλαβικά στο προαύλιο του ναού, κρατώντας κεράκια και -οι μικρότεροι- λαμπάδες. Δευτερόλεπτα μετά τα μεσάνυχτα ήχησε το «Δεύτε λάβετε φως» και το χαρμόσυνο «Χριστός Ανέστη» προσφέροντας αγαλλίαση στη γειτονιά.

