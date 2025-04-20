Λογαριασμός
«Χριστός Ανέστη!»: Χαρμόσυνες εικόνες στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στο Παγκράτι - Δείτε Βίντεο

Από νωρίς το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, πλήθος κόσμου άρχισε να συρρέει ευλαβικά στο προαύλιο του ναού, κρατώντας κεράκια και -οι μικρότεροι- λαμπάδες

Ανάσταση

Με κατάνυξη και μεγάλη συμμετοχή πιστών τελέστηκε φέτος Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, επί της οδού Ερατοσθένους στο Παγκράτι.

Από νωρίς το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, πλήθος κόσμου άρχισε να συρρέει ευλαβικά στο προαύλιο του ναού, κρατώντας κεράκια και -οι μικρότεροι- λαμπάδες. Δευτερόλεπτα μετά τα μεσάνυχτα ήχησε το «Δεύτε λάβετε φως» και το χαρμόσυνο «Χριστός Ανέστη» προσφέροντας αγαλλίαση στη γειτονιά. 

