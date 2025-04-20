Κωνσταντίνος Τασούλας: «Γιορτάζουμε τη νίκη της ζωής, τη νίκη του φωτός»

«Γιορτάζουμε σήμερα τη νίκη της ζωής, τη νίκη του φωτός, τη νίκη της ελπίδας και τη νίκη της αισιοδοξίας. Για τη ζωή μας, για την οικογένειά μας και για την πατρίδα μας» τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στη δήλωσή του μετά την Ανάσταση στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του ο κ.Τασούλας ανέφερε:

«Το πανανθρώπινο και οικουμενικό μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου ήδη αγκαλιάζει την Ελλάδα και όλο τον Ελληνισμό. Είναι το πιο συγκλονιστικό μήνυμα που έχει ακουστεί ποτέ στον κόσμο. Εκφράζει τη μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική ανατροπή που έγινε ποτέ στην ιστορία του κόσμου.

Ο θάνατος συντρίβεται από τη ζωή, το σκοτάδι συντρίβεται από το φως. Αυτό ακριβώς το μήνυμα σήμερα αγκαλιάζει όλη την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Ο Χριστός σήκωσε τις αμαρτίες του κόσμου, ανέλαβε τις ευθύνες για τις πράξεις μας και πέθανε μαρτυρικά ως άνθρωπος.

Αλλά ενώ πέθανε ως άνθρωπος, αναστήθηκε ως Θεός και με την Ανάστασή Του μας χάρισε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε για την πορεία της ζωής μας. Την πίστη, στην ελπίδα και στην αισιοδοξία. Γι' αυτό ο Έλληνας είναι τόσο άρρηκτα δεμένος με το Πάσχα, γιατί πιστεύει και αισιοδοξεί για τη δική του ζωή και για την πορεία της πατρίδος του.

Και αυτή η ελπίδα και η αισιοδοξία είναι διάχυτη σήμερα στην Ελλάδα. Σήμερα Κυριακή όλη η χώρα θα αντηχεί το Χριστός Ανέστη και το Αληθώς Ανέστη! Η Κυριακή του Πάσχα θα αντηχεί στα τέσσερα άκρα της Ελλάδος. Αυτή την αισιοδοξία και αυτή την ελπίδα με την οποία οι Έλληνες αντικρίζουν την προσωπική τους, την οικογενειακή τους πορεία, αλλά και την εθνική τους πορεία. Και όσο τα αντικρίζουν με ελπίδα και αισιοδοξία, τόσο ξεπερνιούνται τα προβλήματα, τα εμπόδια, οι δυσκολίες, οι αναποδιές.

Αυτό ισχύει και για την εθνική μας πορεία. Η εθνική μας πορεία έχει να κάνει με την εθνική μας ασφάλεια και με την εθνική μας προκοπή. Και όταν τα αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία και ελπίδα, η πορεία τους είναι ακόμη καλύτερη.

Η πορεία του έθνους μας, η πορεία της πατρίδος μας, η τύχη του λαού μας είναι ακόμη καλύτερη. Και γίνεται ακόμη καλύτερη και πιο ευοίωνη, όταν όλα αυτά τα αντιμετωπίζουμε, όσο το δυνατόν πιο μονοιασμένοι γίνεται. Πιο μονοιασμένοι στα μεγάλα και σπουδαία που πάντα μας ένωναν. Και που πάντα θα μας ενώνουν.

Γιορτάζουμε λοιπόν σήμερα τη νίκη της ζωής, τη νίκη του φωτός, τη νίκη της ελπίδας και τη νίκη της αισιοδοξίας. Για τη ζωή μας, για την οικογένειά μας και για την πατρίδα μας.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Χριστός Ανέστη!»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

