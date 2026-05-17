Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 17 Μαΐου

Σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας των Αποστόλων και του Αγίου Σολόχωνος του μάρτυρος.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Ανδρόνικος, Ανδρονίκη *
- Ιουνία, Γιουνία
- Σόλων, Σόλωνας, Σολόχων
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:13 - Δύση ήλιου: 20:30 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 17 λεπτά
Σελήνη 0.6 ημέρας
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.