Μεγάλη γιορτή σήμερα, 8 Νοεμβρίου - Σε ποιος λέμε «χρόνια πολλά»

H Σύναξις των Αρχαγγέλων και Αγγέλων είναι σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου - Σε ποιους δεν πρέπει να ξεχάσετε να ευχηθείτε 

Αρχάγγελος

Μεγάλη γιορτή είναι η σημερινή (8/11) για την Ορθόδοξη Εκκλησία καθώς τιμάται η Σύναξις των Αρχαγγέλων και Αγγέλων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Αγγελική, Άντζελα, Άντζυ, Αγγέλα, Αγγελίνα, Άγγελος, Αγγελής *
  • Γαβριήλ, Γαβρίλος, Γαβρίλης, Γαβριέλα, Γαβρίλα, Γαβριηλίτσα, Γαβριλίτσα, Αραβέλα
  • Μιχαήλ, Μισέλ, Μιχάλης, Μιχαλός, Μιχελής, Μιχαέλα, Μιχαήλα, Μιχαλίτσα
  • Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα *
  • Ευστρατία
  • Μεταξία, Μεταξένια, Μεταξούλα, Ταξούλα
  • Ραφαέλα, Ραφαέλλα, Ραφαήλα, Ραφαηλία, Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος *
  • Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα *
  • Στρατηγός, Στρατής, Στρατηγούλα
  • Ταξιάρχης, Ταξιαρχούλα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:58 και δύση ήλιου στις 17:19 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 21 λεπτά

Σελήνη 18.1 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα ονόματα
