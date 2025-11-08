Μεγάλη γιορτή είναι η σημερινή (8/11) για την Ορθόδοξη Εκκλησία καθώς τιμάται η Σύναξις των Αρχαγγέλων και Αγγέλων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αγγελική, Άντζελα, Άντζυ, Αγγέλα, Αγγελίνα, Άγγελος, Αγγελής *

Γαβριήλ, Γαβρίλος, Γαβρίλης, Γαβριέλα, Γαβρίλα, Γαβριηλίτσα, Γαβριλίτσα, Αραβέλα

Μιχαήλ, Μισέλ, Μιχάλης, Μιχαλός, Μιχελής, Μιχαέλα, Μιχαήλα, Μιχαλίτσα

Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα *

Ευστρατία

Μεταξία, Μεταξένια, Μεταξούλα, Ταξούλα

Ραφαέλα, Ραφαέλλα, Ραφαήλα, Ραφαηλία, Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος *

Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα *

Στρατηγός, Στρατής, Στρατηγούλα

Ταξιάρχης, Ταξιαρχούλα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:58 και δύση ήλιου στις 17:19 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 21 λεπτά

Πηγή: skai.gr

