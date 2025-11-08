Μεγάλη γιορτή είναι η σημερινή (8/11) για την Ορθόδοξη Εκκλησία καθώς τιμάται η Σύναξις των Αρχαγγέλων και Αγγέλων.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Αγγελική, Άντζελα, Άντζυ, Αγγέλα, Αγγελίνα, Άγγελος, Αγγελής *
- Γαβριήλ, Γαβρίλος, Γαβρίλης, Γαβριέλα, Γαβρίλα, Γαβριηλίτσα, Γαβριλίτσα, Αραβέλα
- Μιχαήλ, Μισέλ, Μιχάλης, Μιχαλός, Μιχελής, Μιχαέλα, Μιχαήλα, Μιχαλίτσα
- Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα *
- Ευστρατία
- Μεταξία, Μεταξένια, Μεταξούλα, Ταξούλα
- Ραφαέλα, Ραφαέλλα, Ραφαήλα, Ραφαηλία, Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος *
- Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα *
- Στρατηγός, Στρατής, Στρατηγούλα
- Ταξιάρχης, Ταξιαρχούλα
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:58 και δύση ήλιου στις 17:19 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 21 λεπτά
Σελήνη 18.1 ημερών
Πηγή: skai.gr
