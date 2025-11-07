Σε ισχύ τα μέτρα της Τροχαίας για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο- Δρομολόγια ΜΜΜ

Σε ισχύ τέθηκαν από σήμερα το απόγευμα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί ήδη στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και έμπροσθεν του Παναθηναϊκού Σταδίου έγιναν πυρετώδεις εργασίες από τα αρμόδια συνεργεία προκειμένου να είναι όλα έτοιμα.

​Πάντως, η διακοπή της κυκλοφορίας στον κεντρικό αυτό άξονα προκάλεσε αυξημένη κίνηση στους γύρω δρόμους του Παγκρατίου, του Μετς, καθώς και στη Λεωφόρο Καλλιρρόης.

​Σύμφωνα με την Τροχαία, οι πρώτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκίνησαν από απόψε, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στις 19:00, οπότε και διακόπηκε πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων:

​Στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Ερατοσθένους, στο ρεύμα προς Ευαγγελισμό.

​Στην οδό Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασ. Όλγας, στο ρεύμα προς Ευαγγελισμό.

​Στην οδό Μάρκου Μουσούρου, σε όλο το μήκος της.

Μέτρα για τον Σάββατο

Τα μέτρα θα κλιμακωθούν το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, λόγω των αγώνων δρόμου 5 χλμ. Από νωρίς το πρωί (06:00 και 09:00) θα ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε κεντρικές αρτηρίες (Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Μεσογείων, Συγγρού, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας κ.ά.).

​Από τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου έως τις 21:00 το βράδυ, θα υπάρξει ολική διακοπή της κυκλοφορίας σε ένα μεγάλο μέρος του κέντρου. Οι δρόμοι που θα κλείσουν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ολόκληρη τη Βασιλέως Κωνσταντίνου (και στα δύο ρεύματα), την Αρδηττού (και στα δύο ρεύματα), τη Βασιλίσσης Όλγας, τη Βασιλίσσης Αμαλίας, την Πανεπιστημίου, τη Σταδίου, τη Βασιλίσσης Σοφίας (από Αμαλίας έως Ζαχάρωφ) και τμήμα της Λεωφόρου Συγγρού.

​Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι ακόμη πιο εκτεταμένες την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, καθώς θα διεξαχθεί ο κύριος αγώνας του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, καλύπτοντας ολόκληρη την κλασική διαδρομή από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Λειτουργία ΜΜΜ

​Για τη διευκόλυνση του κοινού, η ΣΤΑ.ΣΥ ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τα δρομολόγια στις Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό. Για το λόγο αυτό, θα δρομολογηθούν 3 επιπλέον συρμοί σε καθεμιά από τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και 2 επιπλέον συρμοί στη Γραμμή 1.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση "Φιξ" από το Σάββατο 08/11 στις 12:00 έως την Κυριακή 09/11 στις 21:00. Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν τους επιβάτες.

Λόγω της διεξαγωγής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών και με στόχο τη διευκόλυνση και την ασφαλή κυκλοφορία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε Δήμους του Λεκανοπεδίου, σταδιακά και ανάλογα με τα μέτρα και τις υποδείξεις της Τροχαίας, από την Παρασκευή 07/11/2025 και ώρα 14:00 έως την Κυριακή 09/11/2025 και ώρα 21:00 , καθώς και στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα».

Υπενθυμίζεται πως η λειτουργία των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και του Τραμ θα είναι 24ωρη το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή πρωί, ενώ η Γραμμή 1 του Μετρό («Κηφισιά - Πειραιάς») ξεκινά τη λειτουργία της στις 05:00 το πρωί.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον σύνδεσμο: Τροποποιήσεις-42ου-Αυθεντικού-Μαραθωνίου-Αθηνών

ή από το πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ στο 11185.

Σημείωση :

Τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS) θα εκτελούνται από την προσωρινή αφετηρία στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, από το Σάββατο 08/11/2025 και ώρα 14:00 έως και την Κυριακή 09/11/2025 και ώρα 21:00.

