Παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΕΟΦ ο Δημήτρης Φιλίππου Ελλάδα 09:55, 04.10.2023

Την παραίτησή του υπέβαλε στον πρωθυπουργό χθες βράδυ, ύστερα από τέσσερα χρόνια στην προεδρεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ο Δημήτρης Φιλίππου