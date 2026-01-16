Εντυπωσιακό νέο βίντεο από την άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στον Σαρωνικό

Εντυπωσιάζουν τα νέα πλάνα που δημοσιοποίησε το Πολεμικό Ναυτικό, από τη χθεσινή άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» και τη λαμπρή υποδοχή της στον Σαρωνικό, πριν να καταπλεύσει στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Υπενθυμίζεται πως ο «Κίμων», είναι η πρώτη φρεγάτα FDI –από τις συνολικά τέσσερις που θα ενταχθούν τα επόμενα χρόνια στον στόλο μας με την ένταξη μάλιστα των φρεγατών «Νέαρχος και Φορμίων» να αναμένεται έως το τέλος του 2026.

Την πρώτη ελληνική υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra, υποδέχθηκαν σε σχηματισμό δύο φρεγάτες, δύο ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων, δύο κανονιοφόροι και δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου.

Παράλληλα, από αέρος συμμετείχαν στην τελετή, τρία ελικόπτερα Aegean Hawk του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Στη συνέχεια, τα δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου, συνόδευσαν τη φρεγάτα στην πορεία της προς το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς», όπου αποδόθηκαν τιμές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Αβέρωφ» και η «Ολυμπιάς» επιλέχθηκαν καθώς μαζί με τον «Κίμωνα», αποτελούν τρεις ιστορικές ανάστροφες πλώρες του Πολεμικού Ναυτικού. Αυτό σημαίνει ότι αντί να έχουν την πλώρη τους λοξά κάθετα προς τα μέσα, όπως η πλειοψηφία των πλοίων, αυτά έχουν την πλώρη τους λοξά κάθετα προς τα έξω.

Μητσοτάκης: Όλοι αισθανθήκαμε υπερηφάνεια και ανάταση, καλοτάξιδος ο «Κίμωνας»

«Όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μια αίσθηση ανάτασης με την έλευση του "Κίμωνα" και την ένταξή του στο Πολεμικό μας Ναυτικό», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το κατάστρωμα της νέας φρεγάτας.

«Πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης - και προσωπικά εμένα ως πρωθυπουργού - είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβα. Θεωρώ σήμερα κάνουμε ένα βήμα πολύ σημαντικό. Καλοτάξιδος ο "Κίμων" και με το καλό να υποδεχθούμε και τις υπόλοιπες υπερσύγχρονες Belharra».

