Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από τον ρουκετοπόλεμο στη Χίο

Η νύχτα έγινε μέρα στον Βροντάδο της Χίου, αφού και φέτος χιλιάδες ρουκέτες φώτισαν τον ουρανό, μεταφέροντας το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης.

Το ιστορικό έθιμο πραγματοποιήθηκε, με τα συνεργεία του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής να προχωρούν σε ρίψεις από τις προκαθορισμένες θέσεις, μέσα σε ένα πλαίσιο που είχε στόχο την καλύτερη οργάνωση και την ασφαλή διεξαγωγή της βραδιάς, αναφέρει ο Πολίτης της Χίου.

Η εικόνα ανάμεσα στις δύο ενορίες ήταν, για μία ακόμη χρονιά, εντυπωσιακή, με τον ουρανό να φωτίζεται ασταμάτητα και το θέαμα να καθηλώνει κατοίκους και επισκέπτες.

Ο φετινός ρουκετοπόλεμος τράβηξε για μία ακόμη χρονιά τα βλέμματα, με εκατοντάδες επισκέπτες από την Τουρκία και άλλες χώρες του εξωτερικού να κατακλύζουν τον Βροντάδο, επιβεβαιώνοντας ότι το έθιμο εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πόλους έλξης της αναστάσιμης περιόδου στη Χίο.

Την ίδια ώρα, δεκάδες ειδησεογραφικά πρακτορεία και δημοσιογραφικές αποστολές από ολόκληρο τον κόσμο βρέθηκαν ανάμεσα στις δύο ενορίες, προκειμένου να καταγράψουν το φαντασμαγορικό έθιμο και να μεταφέρουν εικόνες από μία από τις πιο ιδιαίτερες πασχαλινές παραδόσεις της Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

