Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε Τούρκο που καταζητούνταν από την Interpol

O 32χρονος προσπάθησε αρχικά να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο - Τελικά όμως οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες

Ένας 32χρονος Τούρκος συνελήφθη το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία και όπως αναφέρει το thestival, ο 32χρονος προσπάθησε αρχικά να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο. Τελικά όμως οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου – Αναλήψεως, όπου σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για Απείθεια και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Επιπλέον διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας για διάφορα αδικήματα του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
