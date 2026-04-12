Ένας 32χρονος Τούρκος συνελήφθη το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία και όπως αναφέρει το thestival, ο 32χρονος προσπάθησε αρχικά να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο. Τελικά όμως οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου – Αναλήψεως, όπου σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για Απείθεια και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Επιπλέον διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας για διάφορα αδικήματα του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα.

Πηγή: skai.gr

