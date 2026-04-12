Πειραιάς: Νεαροί κινούμενοι σε πατίνι πέταξαν κροτίδα σε λεωφορείο - Συνελήφθη 15χρονος

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, στην Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά, όταν δύο νεαρά άτομα που κινούνταν με πατίνι πέταξαν κροτίδα προς λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κερατσίνι–Πειραιάς.

Στο λεωφορείο επέβαιναν αστυνομικοί της ομάδας «Αριάδνη», η οποία πραγματοποιεί ελέγχους και περιπολίες σε μέσα μαζικής μεταφοράς για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα, εντόπισαν τα δύο άτομα λίγο πιο κάτω και προχώρησαν στη σύλληψη του ενός, ενός 15χρονου, σύμφωνα με το ERTNews. Ο δεύτερος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες του λεωφορείου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στην κατοχή του ανήλικου βρέθηκαν και άλλες κροτίδες καθώς και βεγγαλικά.

