Αχαρνές: Δέκα συλλήψεις σε ειδική αστυνομική επιχείρηση

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες χτες (27-6-2025), ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Αχαρνών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Ο.Ε.Π.Τ.Α., αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Βασικός στόχος της αστυνομικής επιχείρησης ήταν η πρόληψη και η αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε είδους παραβατικής συμπεριφοράς που έχει καταγραφεί στην περιοχή.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν συνολικά -10- άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και περί όπλων, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας κ.α.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν -3- έρευνες σε οικίες, στις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κυνηγετική καραμπίνα που είχε κλαπεί από την περιοχή του Κορωπίου,

περίστροφο,

-2- καταγραφικά μηχανήματα,

-7- κάμερες παρακολούθησης και

-2- οθόνες (monitor).

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν 40 αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

