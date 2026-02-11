Συνελήφθη, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, χθες το μεσημέρι, Τρίτη (10/2), στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», 31χρονος, μέλος διεθνούς εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή κάνναβης στην ελληνική επικράτεια αεροπορικώς.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος στον αερολιμένα κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.

Από την επακόλουθη έρευνα στην αποσκευή του, κατελήφθη να έχει αποκρύψει εντός αυτής 8 κιλά και 200 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε επιπλέον ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

