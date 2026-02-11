Η πορεία ενός πρωτοπόρου: Ο Γιώργος Γεράρδος και η Πλαίσιο που άλλαξε την ελληνική τεχνολογία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της Πλαίσιο, πέθανε σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας κενό στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

Ημέρα μεγάλης θλίψης για τον κόσμο της ελληνικής επιχειρηματικότητας σήμερα καθώς πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, σε ηλικία 80 ετών. Ο Γεράρδος υπήρξε ο ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο, μίας από τις πιο επιδραστικές ελληνικές εταιρείες στον χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία καθόρισε την πορεία του κλάδου για δεκαετίες. Η απώλειά του αφήνει ένα κενό στην ελληνική αγορά, καθώς η εμπειρία και το όραμά του συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών στο ελληνικό εμπόριο τεχνολογίας.

Ο Γιώργος Γεράρδος, ο άνθρωπος που μετουσίωσε την Πλαίσιο σε συνώνυμο της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην Ελλάδα, γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο το 1946. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά η επιχειρηματική του φλέβα φάνηκε νωρίς. Το 1969, σε ηλικία μόλις 23 ετών και ακόμη φοιτητής, άνοιξε ένα μικρό κατάστημα 12 τ.μ. στην οδό Στουρνάρη, προσφέροντας είδη σχεδίου στους φοιτητές του Πολυτεχνείου.

Η επιτυχία ήρθε γρήγορα: Η εταιρεία Πλαίσιο εισήλθε δυναμικά στην αγορά της πληροφορικής, επεκτάθηκε σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και, το 1988, μετετράπη στην Πλαίσιο Computers, με τη σημερινή εταιρική της μορφή. Στο όραμά του ήταν πάντα η καινοτομία: Το 1986 η εταιρεία δημιούργησε τον πρώτο ελληνικό υπολογιστή «Turbo-X», σχεδιασμένο σύμφωνα με τις ανάγκες των καταναλωτών, ενώ το 1995 ανέπτυξε ένα σύστημα multi-channel πωλήσεων, μέσω τηλεφώνου, fax και καταλόγων.

Η Πλαίσιο, υπό την καθοδήγησή του, έγινε η πρώτη ελληνική εταιρεία με ηλεκτρονικό κατάστημα το 1999 και με σύγχρονο κέντρο logistics 22.500 τ.μ. στη Μαγούλα το 2009. Το 1999 εισήγαγε την εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και για οκτώ συνεχόμενα χρόνια συγκαταλέχθηκε στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Ευρώπης (Europe 500). Η επέκταση στο εξωτερικό ήρθε το 2005, με την ίδρυση της Plaisio Computers JSC στη Βουλγαρία.

Το 2019 η Πλαίσιο γιόρτασε μισό αιώνα παρουσίας στην ελληνική αγορά, ανοίγοντας το 25ο κατάστημα και εισερχόμενη στην αγορά λευκών συσκευών. Με κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 430 εκατ. ευρώ και περισσότερους από 1.400 εργαζόμενους, η Πλαίσιο αποτελεί σήμερα ένα από τα ισχυρότερα ελληνικά επιχειρηματικά σήματα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην τεχνολογική και επιχειρηματική σκηνή της χώρας.

Ο Γιώργος Γεράρδος δεν ήταν μόνο επιχειρηματίας. 'Ηταν πρωτοπόρος που έδειξε τον δρόμο για την ελληνική επιχειρηματικότητα στην τεχνολογία, συνδέοντας την καινοτομία με την καθημερινότητα των καταναλωτών και δημιουργώντας μία εταιρεία που άλλαξε το τοπίο της ελληνικής αγοράς.

Μία ακόμη...στιγμή επιτυχίας του, είναι ότι ο Γιώργος Γεράρδος, αναδείχθηκε "ΕΥ Έλληνας Επιχειρηματίας της Χρονιάς 2021”. «Είναι μια μεγάλη στιγμή, μια από τις ευτυχέστερες στιγμές στη ζωή μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την EY για τη συγκεκριμένη διάκριση. Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν ούτε τα συναισθήματά μου, ούτε και τη συγκίνησή μου. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το βραβείο αυτό ανήκει στην απίστευτη ομάδα των εργαζομένων του Πλαισίου», είχε αναφέρει ο Γ. Γεράρδος κατά την παραλαβή του βραβείου.

«Στο συγκεκριμένο βραβείο καθρεφτίζεται η εκτίμηση του επιχειρηματικού κόσμου προς το πρόσωπό μου. Όπως ανέφερα και στην τελετή απονομής, αποτελεί ένα χτύπημα στην πλάτη και αυτή η ηθική επιβράβευση, πέραν από το συνεχές κυνήγι των επιδόσεων, είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι κάτι που κάθε επιχειρηματίας το έχει ανάγκη γιατί ο αγώνας είναι μαραθώνιος και γίνεται ολοένα και πιο έντονος. Επομένως, πρόκειται για μια ευτυχή στιγμή στη ζωή μου», είχε δηλώσει και σε συνέντευξή του στο Capital.gr το 2022.

Στην ίδια συνέντυεξη, και ερωτηθείς για το αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω στα πρώτα του βήματα, τι συμβουλή θα έδινε στον εαυτό του, ο Γεράρδος είχε πει πως «το μόνο που λέω είναι δόξα τω Θεώ. Όλα τα όνειρα που είχα από παιδί έχουν εκπληρωθεί και με το παραπάνω».

«Η πρώτη φάση, όπου το Πλαίσιο ήταν στο ξεκίνημά του, ήταν ό,τι πιο δύσκολο κλήθηκα να αντιμετωπίσω», είχε αναφέρει επίσης, σχετικά με τις μεγαλύτερες προκλήσεις που είχε κληθεί να αντιμετωπίσει, προσθέτοντας ότι «τότε εγώ έπρεπε να διαχειριστώ μια επιχείρηση, η οποία αναπτυσσόταν και παράλληλα να ολοκληρώσω τις σπουδές μου στο Πολυτεχνείο, όντας φοιτητής. Και το Πολυτεχνείο είχε μεγάλες απαιτήσεις τότε με παρουσίες και αυστηρούς κανόνες. Αλλά οι προκλήσεις δεν σταμάτησαν όταν πήρα το πτυχίο καθώς ακολούθησε ο στρατός για 2,5 χρόνια. Και εάν ως φοιτητής η απόσταση Πολυτεχνείο - Πλαίσιο ήταν μόλις 80 μέτρα, στον στρατό με χώριζαν 800 χιλιόμετρα καθώς ήμουν στην Ξάνθη. Θυμάμαι να προσπαθώ να επιλύσω από το τηλέφωνο στο ΚΨΜ όλες τις υποθέσεις που σχετίζονταν με την επιχείρηση, μιλώντας με το λογιστήριο και τις αγορές και από πίσω μου να έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη ουρά από ανθρώπους που διαμαρτύρονταν και φώναζαν να κλείσω το τηλέφωνο. Και το Πλαίσιο τότε ήταν μια μεσαία επιχείρηση, που απασχολούσε 10 εργαζόμενους, δεν ήταν κάτι απλό. Όταν, λοιπόν, έχεις καταφέρει να ξεπεράσεις ένα τέτοιο εμπόδιο, μετά δε φοβάσαι τίποτα. Τι να φοβηθώ; Μετά από αυτό, τα βλέπω όλα με ψυχραιμία».

«Δεν υπήρξαν ποτέ άστοχες επιλογές. Μπορεί να μην ήταν τόσο επιτυχημένες αλλά ποτέ άστοχες. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας μου έχω κάνει λάθη αλλά πάντοτε ήταν ελεγχόμενα. Ήταν περισσότερα λάθη που σε μαθαίνουν παρά σε καταστρέφουν. Αγαπάω πολύ αυτό που κάνω. Ξυπνάω και κοιμάμαι με το ενδιαφέρον για το πώς το Πλαίσιο θα γίνει καλύτερο. Αυτό περιορίζει το περιθώριο του λάθους», είχε σημειώσει επίσης στην ίδια συνέντευξη.

Εν τω μεταξύ, ο γιος του Γεράρδος Κωνσταντίνος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο Computers.

Ο Κώστας Γεράρδος γεννήθηκε το 1977 και είναι απόφοιτος του Eckerd College των Η.Π.Α. Ο Κώστας εργάζεται από το 1995 περνώντας από την ραχοκοκαλιά της εταιρείας που είναι τα καταστήματα και στη συνέχεια γνώρισε τα τμήματα e-shop, HR και Marketing αποκτώντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία του εμπορικού και δημιουργικού κομματιού της Πλαίσιο. Tο 2005 ηγήθηκε της ίδρυσης της θυγατρικής στη Βουλγαρία.

Ο Κώστας Γεράρδος μεγάλωσε μέσα στην Πλαίσιο καθώς του άρεσε να εργάζεται από την ηλικία των 8 ετών τα Σαββατοκύριακα και τα καλοκαίρια κι, έτσι, έχει παρακολουθήσει την εξέλιξη της εταιρείας τα τελευταία 36 χρόνια.

Επίσης, εκτός του ανήσυχου εμπορικού πνεύματος παρουσιάζει έντονη δράση σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι πρωτοβουλίες του επικεντρώνονται σε προσπάθειες για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μέσω στήριξης της εκπαίδευσης, με αυτό που γνωρίζει ο ίδιος καλύτερα, την τεχνολογία. Η 1η Stem βιβλιοθήκη σε Δημόσιο Ελληνικό σχολείο και η πλήρης στήριξη παιδιών εργαζομένων που πήραν μέρος στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο αποτελούν δύο από τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες του. Επίσης, έχει δημιουργήσει την εθελοντική ομάδα προσφοράς της Πλαίσιο, #plai_sou.

