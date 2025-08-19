Σέρρες: Σκοτώθηκε σε τροχαίο 63χρονος μοτοσικλετιστής

Ένας 63χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, στις 11 το πρωί, στο Γάζωρο Σερρών.
Το Ι.Χ. που οδηγούσε 55χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός της. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ζίχνης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
