Έκτακη ενημέρωση από την Πυροσβεστική για τις φωτιές

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η έκτακτη ενημέρωση για τις δασικές πυρκαγιές από τον Εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Επιπυραγό Γιάννη Αρτοποιό.

Αναφορικά για το Σουφλί Έβρου η κύρια προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνεται στο δασος Δαδιάς στο νοτιο - νοτιοδυτικό μετωπο ενώ δεν υπάρει κάποιο ενεργό μέτωπο.



Ένας 62χρονος, ο οποίος ομολόγησε τις πράξεις του, συνελήφθη τη Δευτέρα για τις φωτιές που ξέσπασαν σε τέσσερα σημεία στο Αλιβέρι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 62χρονος φέρεται να κινούνταν με μηχανάκι και να έβαζε φωτιές στην άκρη του δρόμου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν πολύ γρήγορα τη φωτιά σε έλεγχο, ωστόσο είχε ξεσπάσει σε τέσσερα μέτωπα και εγκυμονούσε κινδύνους να επεκταθεί.

Ο 62χρονος μεταφέρθηκε στο ανακριτικό της πυροσβεστικής στη Χαλκίδα, όπου έδωσε κατάθεση και παραδέχθηκε τις πράξεις του.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο Τρίτη 26 Ιουλίου 2022, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr),για τις εξής περιοχές:

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Περισσότερα από 25.000 στρέμματα καμένης έκτασης είναι η πρώτη εκτίμηση της καταστροφής από την πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς στον Έβρο και αντίστοιχα περισσότερα από 17.000 στρέμματα από την πυρκαγιά στα Βατερά της Λέσβου.

Τους χάρτες που παρήγαγε η υπηρεσία NOFFi-OBAM του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών (ΕπαΔαΠ) και δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ (επισυνάπτονται) απεικονίζονται οι καμένες εκτάσεις, με βάση την ανάλυση των πρώτων διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων. Θα ακολουθήσουν ακριβέστερες εκτιμήσεις, όταν υπάρχουν διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες (Sentinel-2), χωρίς ενεργά μέτωπα φωτιάς.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την προεκτίμηση της Ομάδας του ΕπαΔαΠ, στην πυρκαγιά στη Δαδιά Έβρου (ημερομηνία έναρξης πυρκαγιάς 21/07/2022) η καμένη έκταση υπολογίζεται σε 2527,9 εκτάρια.

Στην πυρκαγιά στα Βατερά Λέσβου (ημερομηνία έναρξης 23/07/2022), η καμένη έκταση εκτιμάται σε 1709,67 εκτάρια. Σήμερα, εξάλλου, θα εκτιμηθεί ακριβέστερα και η καμένη έκταση από την πυρκαγιά στην Πεντέλη (ημερομηνία έναρξης 19/07/2022), όπου η πρώτη εκτίμηση αναφερόταν σε 2429,83 εκτάρια.

Οι χάρτες των καμένων εκτάσεων αξιοποιούνται άμεσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τα κατά τόπους δασαρχεία, ώστε άμεσα να κηρύσσονται αναδασωτέες. Το ΕπαΔαπ αποτελεί συνεργασία μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος, η οποία χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

«Περισσότερες πυρκαγιές τον φετινό Ιούλιο»

Ερωτηθείς για τα χαρακτηριστικά της φετινής αντιπυρικής περιόδου, ο καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης, Ιωάννης Γήτας δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως παρατηρείται ιδιαίτερη δραστηριότητα τον φετινό Ιούλιο και στατιστικά περισσότερες πυρκαγιές σε σχέση με προηγούμενα έτη. Όπως διευκρίνισε «σίγουρα έχουμε ξηρό καλοκαίρι, ειδικά στη Νότια Ελλάδα, ενώ τον Ιούνιο υπήρξαν και πρώιμοι καύσωνες, όμως τώρα έχουμε και μεγάλη πυρκαγιά στη βόρεια Ελλάδα, όπου τον Ιούνιο υπήρξαν βροχοπτώσεις». Πρόσθεσε, πάντως, ότι στο τέλος της περιόδου και όταν θα είναι διαθέσιμα τα συνολικά στατιστικά στοιχεία και το άθροισμα της συνολικής καμένης έκτασης θα μπορεί να αποτιμηθεί και η αποτελεσματικότητα των επιπρόσθετων μέτρων διαχείρισης κινδύνου που ελήφθησαν.

«Υπάρχει μόνιμη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και πλήρης αξιοποίηση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και από τα δασαρχεία των χαρτογραφικών δεδομένων που παρέχουμε», σημείωσε.

Το Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών - ΕπαΔαΠ στοχεύει στη δημιουργία υπηρεσιών, σχετικών με την πρόληψη αλλά και την εκτίμηση των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιχειρησιακά από τους αρμόδιους φορείς στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Οι υπηρεσίες αυτές βασίζονται σε εξελιγμένες μεθόδους ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων μέσης ή υψηλής ευκρίνειας και δύναται να ενημερωθούν ή να εφαρμοστούν σε περιοχές που δεν υπάρχουν άλλα δεδομένα.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ΕΠαΔαΠ αναπτύσσονται: Υπηρεσία χαρτογράφησης τύπων καύσιμης ύλης, με δυνατότητα ανανέωσης του χαρτογραφικού προϊόντος όποτε και όπου χρειάζεται. Υπηρεσία αυτόματης χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων, η οποία παρέχει σε άμεσο χρόνο μετά την πυρκαγιά, την οριοθέτηση της καμένης έκτασης με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Υπηρεσία μεσοπρόθεσμης πρόβλεψης έναρξης δασικών πυρκαγιών, η οποία θα έχει δυνατότητα οχταήμερης πρόβλεψης.

«Δαδιά: Αναδάσωση ή φυσική αναγέννηση;»

Σε ό,τι αφορά τον βαθμό στον οποίο επλήγη το οικοσύστημα στη Δαδιά και τον ενδεδειγμένο χειρισμό που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την αποκατάστασή του, ο κ. Γήτας εξήγησε πως τα μέτρα λαμβάνονται κατά περιοχές. «Από επιτόπιες επισκέψεις πρέπει να δούμε τι κάηκε, να γίνει ζωνοποίηση του οικοσυστήματος, και σε κάποιες ζώνες μπορεί ο ενδεδειγμένος τρόπος να είναι η αναδάσωση, αλλού να γίνουν αντιπλημμυρικά κι αλλού να αναγεννηθεί φυσικά. Από τη σφοδρότητα της πυρκαγιάς και το είδος του οικοσυστήματος που έκαψε προκύπτουν οι ζώνες και τα μέτρα χειρισμού», σημείωσε ο καθηγητής του ΑΠΘ.

Σχετικά με τη σπάνια πανίδα που διαβιεί στο εθνικό πάρκο της Δαδιάς διευκρίνισε πως ο βαθμός που θα επηρεαστεί από την καταστροφή που έχει συντελεστεί από την πυρκαγιά συναρτάται με το ενδιαίτημα κάθε είδους, τον χώρο που χρειάζεται να αναπαραχθεί και να επιβιώσει.

Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμεση χαρτογράφηση της περιοχής των Κρεστένων της ΠΕ Ηλείας, η οποία επλήγη από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, Κυριακή 24 Ιουλίου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του γγ Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

