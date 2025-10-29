Η δικηγόρος, Αφροδίτη Νέστορα, αναλαμβάνει τη θέση μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ), καθώς και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, μετά την αποχώρηση του Παναγιώτη Σταμπουλίδη. Ο Οργανισμός θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας, που αποτελούν προϋπόθεση για τον απευθείας διορισμό της Αφροδίτης Νέστορα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αποχώρηση του κ. Σταμπουλίδη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ εντάσσεται στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής των αρμοδιοτήτων του μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ). Παρά το γεγονός ότι οι αλλαγές στον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης σε πρόσωπα το τελευταίο διάστημα είναι αρκετές, η αποχώρηση του κ. Σταμπουλίδη δεν φαίνεται να σχετίζεται με κάποιο αρνητικό κλίμα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι όταν ο κ. Σταμπουλίδης είχε αναλάβει τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του ΟΛΘ, ήταν επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας της ΕΕΣΥΠ, ενώ πλέον, ως αναπληρωτής CEO, έχει υπό την εποπτεία του ένα διευρυμένο και απαιτητικό χαρτοφυλάκιο.

Το πλούσιο χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται πλέον ο κ. Σταμπουλίδης έχει τριπλασιαστεί, καθώς περιλαμβάνει πλήθος θυγατρικών και στρατηγικών επενδύσεων, γεγονός που –όπως αναφέρουν κύκλοι του Υπερταμείου – απαιτεί πλήρη αφοσίωση και αυξημένο βαθμό επιχειρησιακής ευθύνης. Έτσι, η αποδέσμευσή του από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του ΟΛΘ κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να μπορεί να επικεντρωθεί στα καθήκοντα του

Την ίδια στιγμή, στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης οι μεγάλες επενδύσεις που έχουν δρομολογηθεί – με κορυφαίο το έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα – συνεχίζουν να εξελίσσονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο του λιμένα ως στρατηγικού κόμβου για τη Βόρεια Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη.

Η απόφαση ανακοινώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) με επιστολή της στις 27 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται από το καταστατικό του ΟΛΘ και τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών (άρ. 7§§6,7 καταστατικού ΟΛΘ Α.Ε., αρ. 79 Ν.4548/2018).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.