Δύο συλλήψεις ατόμων από αστυνομικούς στην περιοχή του Καματερού για εμπορία ελαιολάδου αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητας, πραγματοποίησαν οι άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., το βράδυ της 27ης Οκτώβρη.

Πρόκειται για άτομα ηλικίας 19 και 33 ετών για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την εμπορία τροφίμων. Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο Καματερό, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε φορτηγό και τους κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν 120 δοχεία χωρητικότητας πέντε λίτρων έκαστο, εμπεριέχοντα 600 λίτρα ελαιολάδου αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητας και στη συνέχεια τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καματερού.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

