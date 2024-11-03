Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς - Δύο συλλήψεις

Ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Εξάρχεια όπου μια ομάδα αγνώστων επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ σε αστυνομικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στη μία τα ξημερώματα, περίπου 20 άτομα βγήκαν από την οδό Κωλλέτη και πέταξαν 7-8 μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ, που βρισκόταν στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Μεταξά.

Από την επίθεση δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ούτε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 19 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

