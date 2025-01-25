Δολοφονία σε πρακτορείο ΟΠΑΠ: Τι δηλώνει η οικογένεια του θύματος

Τη Δευτέρα απολογείται ο 39χρονος Τούρκος υπήκοος που κατηγορείται ότι δολοφόνησε ιδιοκτήτη καταστήματος τυχερών παιχνιδιών στο Παλαιό Φάληρο το βράδυ της περασμένης Κυριακής.

Η οικογένεια του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του πρακτορείου ΟΠΑΠ στο Παλαιό Φάληρο δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Κωνσταντίνου Ντάλτα εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Ευχαριστούμε όλους εκείνους που έδειξαν ειλικρινές ενδιαφέρον και συμπαράσταση σε αυτές τις οδυνηρές στιγμές για την οικογένειά μας.

Η απώλεια του Νίκου μας είναι δυσβάστακτη. Γι’ αυτό παρακαλούμε θερμά να σεβαστείτε τον ανείπωτο πόνο μας.



Συνιστά διπλό βάρος για εμάς να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα όσα προκλητικά ειπώθηκαν για την αποδεδειγμένα προσχεδιασμένη εν ψυχρώ ανθρωποκτονία και ληστεία που τελέστηκε σε βάρος του πολυαγαπημένου μας Νίκου με αυτόν τον αποκρουστικό τρόπο.

Είναι απύθμενο το θράσος του δράστη να επιχειρεί την αλλοίωση των ατράνταχτων στοιχείων που πιστοποιούν τη φρίκη του διαπραχθέντος εγκλήματος».

