Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου και απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους της», σημειώνοντας πως η υπόθεση χρίζει «ιδιαίτερης προσοχής για την αποφυγή βεβιασμένων συμπερασμάτων».

«Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό. Ιδίως όταν στη δημόσια συζήτηση περιλαμβάνονται αναφορές που αγγίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που συνδέονται με την υγεία ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, η θεσμική ευθύνη είναι αυτονόητη», σημειώνει το υπουργείο Παιδείας.

«Από την πρώτη στιγμή που διατυπώθηκαν δημόσια αναφορές και καταγγελίες, τα αρμόδια όργανα του υπουργείου προχώρησαν στη συγκέντρωση και εξέταση του συνόλου των σχετικών υπηρεσιακών στοιχείων, προκειμένου η υπόθεση να αποτιμηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία.

Σε αυτή τη φάση, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις που δεν στηρίζονται στην ολοκληρωμένη εξέταση των πραγματικών δεδομένων. Απόλυτη προτεραιότητα του υπουργείου είναι η διασφάλιση ότι κάθε πτυχή της υπόθεσης θα εξεταστεί με τη σοβαρότητα, τη θεσμική ευθύνη και τον οφειλόμενο σεβασμό προς την εκλιπούσα, αλλά και προς τη σχολική κοινότητα», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Εισαγγελική έρευνα και ΕΔΕ

Η καθηγήτρια, που έφυγε από τη ζωή από εγκεφαλικό, είχε κάνει αναφορές για ακραία περιστατικά μπούλινγκ στο σχολικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η 57χρονη έστειλε μια τρισέλιδη αναφορά στις αρμόδιες αρχές περιγράφοντας επιθέσεις από μαθητές με αντικείμενα, μπουκάλια, σοκολατούχα γάλατα ενώ σημείωνε πως μετέφεραν θρανία μπροστά στις πόρτες και φώναζαν.

Για την υπόθεση θα γίνει ένορκη διοικητική εξέταση που διετάχθη από το υπουργείο Παιδείας ενώ και ο εισαγγελέας ζήτησε να διερευνηθεί η υπόθεση για να διαπιστωθεί εάν ευσταθούν οι καταγγελίες και σε τι βαθμό.

Οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας ήταν αυτοί που έφεραν στο φως της δημοσιότητας τα όσα ζούσε η καθηγήτρια στο σχολικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια και ζητούν ηθική δικαίωση στη μνήμη της.



