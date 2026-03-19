ΕΕΤ: Με τη συμμετοχή 1.881 μαθητών ολοκληρώθηκε ο Ένατος Εθνικός Διαγωνισμός Γνώσεων για το Χρήμα “European Money Quiz”

Με τη συμμετοχή 1.881 μαθητών από όλη την επικράτεια ολοκληρώθηκε στις 18 Μαρτίου 2026 ο Ένατος Εθνικός Διαγωνισμός Γνώσεων για το Χρήμα “European Money Quiz” που διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ). Νικήτρια αναδείχθηκε η Τάξη Α3 του Γενικού Λυκείου Μυγδονίας Δρυμού του νομού Θεσσαλονίκης. Ακολουθούν με σειρά κατάταξης στη δεύτερη θέση, η Τάξη Γ3 του 41ου Γυμνασίου Αθηνών και στην τρίτη θέση η Τάξη Α3β του 1ου ΕΠΑ.Λ. Βόλου του νομού Μαγνησίας.

Και οι τρεις πρώτες ομάδες απάντησαν σωστά στο σύνολο των ερωτήσεων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Διαγωνισμού, η τελική κατάταξη είναι ένας συνδυασμός σωστών απαντήσεων και σύντομου χρόνου.

Η νικήτρια τάξη θα εκπροσωπήσει, με δύο μαθητές, το σχολείο της και την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 18 και 19 Μαΐου 2026.

Στο φετινό Εθνικό Διαγωνισμό Γνώσεων για το Χρήμα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, συμμετείχαν 582 ομάδες και υποομάδες 237 τάξεων από 95 σχολεία (45 Γυμνάσια και 50 Λύκεια), δημόσια και ιδιωτικά, από 29 νομούς: Αρκαδίας, Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δωδεκανήσου, Ηλείας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας και Χανίων. Οι τάξεις που κατέκτησαν τις τρεις πρώτες θέσεις θα λάβουν ως συμβολικό δώρο από έναν σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή για το σχολείο τους και τιμητικές πλακέτες.

Η acting Γενική Διευθύντρια της ΕΕΤ κ. Χαρούλα Απαλαγάκη δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διδάσκοντες των σχολείων, που ανταποκρίνονται και στηρίζουν την προσπάθειά μας, ενθαρρύνοντας μαθήτριες και μαθητές να συμμετάσχουν στο Global Money Week, μια διεθνή εκστρατεία που ενώνει εκατομμύρια νέους σε όλο τον κόσμο με στόχο την οικονομική τους ενδυνάμωση. Παράλληλα, γιορτάζουμε την European Money Week, στο πλαίσιο της οποίας μαθητές σε πάνω από 30 χώρες της Ευρώπης διαγωνίζονται στους αντίστοιχους εθνικούς διαγωνισμούς για τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό European Money Quiz, διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών συγχαίρει θερμά τόσο τους νικητές όσο και όλους τους μαθητές και Καθηγητές των σχολείων που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ενώ ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλεται στα στελέχη της ΕΕΤ κ. Β. Παναγιωτίδη, Σ. Ζιάκου και Α. Περίφανο, που με τόση επιτυχία επιμελούνται κάθε χρόνο το διαγωνισμό».

Ο Εθνικός Διαγωνισμός για το Χρήμα, αποτελεί το πρώτο σκέλος της κοινής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και των μελών της για τον Χρηματοπιστωτικό Εγγραμματισμό των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων ηλικίας 13-15 χρονών.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) συμμετέχει για δωδέκατη συνεχόμενη χρονιά στο θεσμό της “European Money Week” της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και της “Global Money Week” του ΟΟΣΑ, στοχεύοντας στην εξοικείωση των μαθητών ηλικίας 13-15 ετών με κρίσιμες οικονομικές έννοιες.

Ο χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της ΕΕΤ. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής η Ένωση προσπαθεί να καταστήσει τη χρηματοπιστωτική εκπαίδευση εφικτή ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Προς το σκοπό αυτό η ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα της ΕΕΤ για το European Money Quiz https://www.hba.gr/info/emq θα παραμείνει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους έτσι ώστε τα παιχνίδια γνώσεων για το Χρήμα, το ψηφιακό βιβλίο «Πρώτα Χρηματοοικονομικά Βήματα» και το ψηφιακό «Ευρετήριο Οικονομικών Όρων» να είναι προσβάσιμα σε όλους: μαθητές, καθηγητές και γονείς.

Πηγή: skai.gr

