Δυτική Αττική: Επιχείρηση του «ελληνικού FBI» για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας

Σε μεγάλη επιχείρηση στη Δυτική Αττική για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας προέβη το διήμερο Τρίτη και Τετάρτη, 12 και 13 Αυγούστου η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, αστυνομικού σκύλου και της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Τάξης.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν συνολικά -7- άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για όπλα και ναρκωτικά.

Αναλυτικά, ως προς τις συλλήψεις:

45χρονος συνελήφθη για όπλα, καθώς σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- κυνηγετικές καραμπίνες,

31χρονη συνελήφθη για όπλα και ναρκωτικά, καθώς σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -3,8- γραμμάρια κάνναβης και πιστόλι εκτόξευσης ναυτικών φωτοβολίδων,

32χρονος συνελήφθη για όπλα και ναρκωτικά, καθώς σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4,8- γραμμάρια κοκαΐνης και μεταλλική σιδερογροθιά,

43χρονη συνελήφθη για ναρκωτικά, καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκαν στην οικία της βρέθηκαν -18- ναρκωτικά δισκία.

59χρονη συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ σε έρευνα στην οικία της βρέθηκε να κατέχει -29- ναρκωτικά δισκία,

39χρονος συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε να κατέχει μία αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε βραστή κοκαΐνη συνολικού βάρους 0,9 γραμμάρια, καθώς και ζυγαριά και

50χρονος συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε να κατέχει 0,4 γραμμάρια ηρωίνης, την οποία είχε προμηθευτεί σε προγενέστερο χρόνο από τον 39χρονο.

Οι συλληφθέντες, με τις σε βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

