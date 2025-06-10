Δράμα: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον ορειβάτη που έπεσε σε γκρεμό μετά από επίθεση αρκούδας

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη διάσωση του ενός ορειβάτη που δέχτηκε επίθεση χτες, Δευτέρα, επίθεση από αρκούδα, στο παρθένο δάσος του Φρακτού, στο Παρανέστι Δράμας.

Οι διασώστες εντόπισαν τον έναν άνδρα, που είχε καταφύγει πάνω στο δέντρο για να προστατευτεί από το άγριο ζώο. Είναι καλά στην υγειά του και παραμένει στο σημείο μέχρι να βρεθεί ο φίλος του.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε πως: «Μας επιτέθηκε (η αρκούδα). Έσπρωξε τον άλλο ορειβάτη».

Ο δεύτερος άνδρας που έπεσε στο γκρεμό για να γλιτώσει από την αρκούδα, εξακολουθεί να αγνοείται και οι ομάδες διάσωσης επιχειρούν για τον εντοπισμό του με τη χρήση σχοινιών στη χαράδρα.

Για τον εντοπισμό του έχουν κινητοποιηθεί 19 πυροσβέστες, 6 οχήματα και εθελοντές.



