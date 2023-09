Παλαμάς: Την απομάκρυνση των κατοίκων από υπόγεια ζητά ο δήμος- Ανεβαίνουν τα νερά σε όλους τους ποταμούς Ελλάδα 22:39, 27.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και να είναι μάλιστα σε επιφυλακή ώστε αν χρειαστεί να μετακινηθούν άμεσα σε γειτονικά τους ψηλότερα σπίτια ή και στα σημεία που έχουν οριστεί σε κάθε οικισμό.