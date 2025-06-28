Λογαριασμός
Δύο εστίες φωτιάς ανάμεσα σε Στεφανοβίκειο και Ριζόμυλο - Στο σημείο η Πυροσβεστική

Δύο εστίες φωτιάς ξέσπασαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου - Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις

Πυροσβεστική

Δύο εστίες φωτιάς ξέσπασαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Ειδικότερα, λίγο μετά τις 12:30 και ανάμεσα από τα χωριά του Στεφανοβικείου και του Ριζομύλου, ξέσπασε φωτιά σε διαφορετικά σημεία. Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, το ένα από τα δύο σημεία είναι πάνω στην ΠΕΟ Βόλου – Λάρισας. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, δεν κινδυνεύει κάτι.

Πηγή: skai.gr

