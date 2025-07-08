Της Έλενας Γαλάρη

Στα βαριά ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο γιος της από το 2023 αναφέρθηκε η μητέρα του δράστη της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα.

«Εγώ όταν ήταν 23 ετών αντιλήφθηκα ότι ήταν σε τελείως καταθλιπτική κατάσταση, δεν έβγαινε από το σπίτι, όλο κοιμόταν. Κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Τον πιέσαμε και μας είπε ότι παίρνει ναρκωτικά. Το 2023 όλο το χρόνο ήταν η χειρότερή του κατάσταση. Δεν ήταν ο άνθρωπος που ξέραμε. Είχε μανία καταδίωξης, ότι όλοι τον κοιτάνε και θέλουν το κακό του και συνωμοτούν εναντίον του. Είχε φτάσει στο σημείο να λέει ότι δεν είμαι η μάνα του. "Φέρε τη μάνα μου πίσω" μού ελεγε. Πήγαμε κατευθείαν στον ψυχίατρο και είπε ότι είναι στο φάσμα της σχιζοφρένειας και πρέπει να νοσηλευτεί. Ο γιος μου είπε ότι δεν θέλει και συνεννοηθήκαμε με τον γιατρό να παίρνει τα φάρμακά του», είπε η μάρτυρας η οποία προκάλεσε την έντονη αντίδραση της οικογένειας Γρίβα, όταν αναφερόμενοι στους γονείς του θύματος, διερωτήθηκε για ποιον λόγο δεν έκαναν κάτι, αφού γνώριζαν για την συνεχή κακοποίηση της κόρης τους.

Μάρτυρας: Γιατί δεν έκαναν τίποτα μέχρι που τη σκότωσε;

Μητέρα Κυριακής: Τη σκότωσε όμως... Πέντε μαχαιριές.. το καμάρι σου. Κι εσύ μια φορά δεν ήρθες να μου μιλήσεις. Να έρθεις να ζητήσεις μια συγγνώμη.. Και λες και ψέματα. Δεν ντρέπεστε..

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι η Κυριακή γνώριζε για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ο κατηγορούμενος.

Μάρτυρας: Σε όλα τα νοσοκομεία που απευθύνθηκα όλοι λέγανε ότι είναι αυτοκαταστροφικός γιατί έκανε απόπειρες αυτοκτονίας και πολύ σοβαρές ... Κανείς ψυχίατρος δεν είχε πει ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος για τους άλλους...

Πρόεδρος: Νοσηλεύτηκε;

Μάρτυρας: Ναι το 2020... Κατευθείαν όταν γινόταν κάτι με έπαιρνε τηλ η Κυριακή και έτρεχα.

Πρόεδρος: Ήταν ερωτευμένος με την Κυριακή;

Μάρτυρας: Πάρα πολύ. Είχαν μια εξάρτηση ο ένας από τον άλλον.. ήταν τα θέματα όμως τέτοια, ήταν ένα τόσο πονεμένο παιδί η Κυριακή, θεωρώ ότι δεν ήταν ότι καλύτερο για κανέναν από τους δύο.

Πρόεδρος: Η Κυριακή γιατί έμενε στη σχέση ;

Μάρτυρας: Τον αγαπούσε. Από την πρώτη στιγμή της είπα ότι ο γιος μου έχει προβλήματα, να το ξέρεις. Ναι μου λέει τα ξέρω όλα. Τη ρωτούσα "Είσαι σίγουρη;" "Ναι όλα μαζί θα τα ξεπεράσουμε " μου έλεγε.

Πρόεδρος; Τους γονείς της τους ξέρετε;

Μάρτυρας: Όχι. Η Κυριακή μου είπε ότι δεν είχε καμία σχέση με τον πατέρα της. Με τη μάνα της στην αρχή δεν είχε σχέσεις, στην πορεία έγιναν καπως καλύτερες

Εισαγγελέας: Τελικά γιατί έφτασε στο σημείο και τη μαχαίρωσε θεωρείτε;

Μάρτυρας: Θεωρώ ότι μετά από τόσα χρόνια συμπτωμάτων...

Εισαγγελέας: Γιατί δεν τη δολοφόνησε το 2022 που λέτε ότι είχε εραστή;

Μάρτυρας: Γιατί δεν είναι γυναικοκτόνος... Το 2023 δεν ήταν στα καλά του. Δεν είχε τα μυαλά του. Είχε ξεφύγει τελείως...

Εισαγγελέας: Έτσι όπως τα λέτε είναι σαν ο γιος σας να ήταν ο φυσιολογικός και η Κυριακή ήταν παρεκκλίνουσα.

Μάρτυρας: Όχι δε λέω τέτοιο πράγμα. Δεν μπορούσαν να είναι μαζί. Το κορίτσι έκανε ότι μπορούσε. Μόλις γινόταν κάτι με έπαιρνε τηλέφωνο και εγώ έτρεχα κατευθείαν όταν με έπαιρνε.

Εισαγγελέας: όταν ο πατέρας του τον έδιωξε από την Άρτα, δύο μέρες πριν το φόνο, ήρθε σε σας φαντάζομαι...

Μάρτυρας: Ναι, Σάββατο βράδυ 30 Μαρτίου.... την επόμενη το απόγευμα μου λέει θέλω το αμάξι, τον ρώτησα τι θέλει. Να πάω στην Κυριακή να μιλήσουμε. Του είπα έχετε χωρίσει και αν δεν σε δεχτεί; Τότε θα φύγω λέει. Δεν του έδωσα το αμάξι, πήρε ταξί, πήρα τηλέφωνο την Κυριακή και μου είπε ότι ο γιος μου ήταν εκεί. Πήγα και τον πήρα διότι νόμιζα ότι θα κάνει κακό στον εαυτό του. Αυτό έκλαιγε. Μου έλεγε "προσπαθούσα να της μιλήσω, γιατί ήρθες να με πάρεις, δεν είναι η πρώτη φορά που χωρίζουμε";

Εισαγγελέας: άρα μέχρι εκεί ήταν μια χαρά στο μυαλό

Μάρτυρας: όχι κλαίει και οδύρεται

Εισαγγελέας: Άρα είναι ψυχολογικά σε άσχημη κατάσταση...

Μάρτυρας: μου έλεγε ότι του είπε ότι τον αγαπάει, την πήρα τηλ., της είπα "τι κάνατε τόσες ώρες, σε πίεσε"; μου λέει "όχι όλα εντάξει, ελπίζω να καταλάβει ότι δεν είμαστε μαζί"

Εισαγγελέας: Την ημέρα του φόνου, τι γίνεται

Μάρτυρας: Ξύπνησε το απόγευμα. Πήγαμε έξω, του λέγαμε να γίνει καλά, να την αφήσει ήσυχη ...

Εισαγγελέας: Άρα ήταν επιβαρυμένος λόγω του χωρισμού;

Μάρτυρας: Αυτό μας έδειχνε. Τον πήγε στο σπίτι ο αδελφός του. Στις 21.15 τον πήρα τηλέφωνο, ήταν σε μαύρο χάλι. Όταν πήγα σπίτι (σ'.σ. μετά το φόνο) βρήκα ένα μπουκάλι 1,5 λίτρο κρασί και κάποια κουτιά από χάπια...

Η κατάθεση της μάρτυρος διεκόπη και θα συνεχιστεί την ερχόμενη Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.