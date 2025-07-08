Κύκλωμα γυναικών στοχοποιούσε ηλικιωμένες έξω από ATM: Πώς πήραν πάνω από 120.000 ευρώ

Εγκληματικό κύκλωμα γυναικών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και απάτες με ηλεκτρονικό υπολογιστή, κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου.

Συνελήφθησαν πρωινές ώρες την περασμένη Πέμπτη (3/7) και (4/7) στις περιοχές του Χολαργού και του Άγιου Παντελεήμονα, 3 γυναίκες ηλικίας 26, 29 και 32 ετών, ως μέλη του εγκληματικού κυκλώματος, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμα 9 ομοεθνείς γυναίκες και άνδρας.

Πώς έφτασαν στα ίχνη τους

Ειδικότερα, κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριών και στοιχείων αναφορικά με τη δράση του εν λόγω εγκληματικού κυκλώματος, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι αφού πρώτα σκιαγράφησαν και ιχνηλάτησαν τη δράση των μελών του, στη συνέχεια σε καθημερινή και αδιάλειπτη βάση, προέβαιναν σε επιτήρηση σημείων, που είχαν ταυτοποιηθεί ως πεδία προηγούμενης εγκληματικής δραστηριότητας του κυκλώματος.

Στο πλαίσιο αυτό, πρωινές ώρες την περασμένη Πέμπτη (3/7) αστυνομικοί, εντόπισαν την 32χρονη να κινείται πεζή πλησίον τραπεζικού καταστήματος στην περιοχή του Χολαργού, αναζητώντας υποψήφιο θύμα και αφού την ακινητοποίησαν, εντόπισαν στην κατοχή της κοφτάκι το οποίο χρησιμοποιούσε για την τέλεση των κλοπών από τσάντες και σακίδια.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενες τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως και τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, δρώντας με διαφορετική σύνθεση και εναλλασσόμενους ρόλους, σε ομάδες των 2 ατόμων, κυρίως κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση, κινούνταν πλησίον ΑΤΜ στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες, τις οποίες επιτηρούσαν από κοντινή απόσταση και κατά την ανάληψη μετρητών, υπέκλεπταν τους προσωπικούς αριθμούς αναγνώρισης (PIN) που αυτές πληκτρολογούσαν.

Στη συνέχεια, τις ακολουθούσαν διακριτικά για όσο χρονικό διάστημα και απόσταση ήταν απαραίτητο, ακόμη και εντός μέσων μαζικής μεταφοράς ή σούπερ μάρκετ, προκειμένου εκμεταλλευόμενες τον συνωστισμό ή την απόσπαση της προσοχής, να τους αφαιρέσουν τα πορτοφόλια.

Κατόπιν, χρησιμοποιώντας τις κλαπείσες κάρτες προέβαιναν σε αναλήψεις μετρητών και σε αγορές-συναλλαγές.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα μέλη του κυκλώματος, προκειμένου να δυσχεράνουν την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους από την Αστυνομία, κάλυπταν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους κατά την τέλεση των κλοπών και επικοινωνούσαν χρησιμοποιώντας τηλεφωνικές συνδέσεις οι οποίες ήταν καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα.

Τι βρέθηκε

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -3.975- ευρώ, καθώς και

πλήθος πορτοφολιών.

Εξιχνιάστηκαν 74 υποθέσεις - Άνω των 120.000 ευρώ ο τζίρος τους

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, έχουν εξιχνιαστεί 74 περιπτώσεις κλοπών και απατών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενες έχουν συλληφθεί κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ το περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δράση ανέρχεται στο ποσό των 120.000 ευρώ.

Οι συλληφθείσες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

