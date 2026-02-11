Με βροχές και καταιγίδες η Τσικνοπέμπτη

Με ομπρέλες αντί για… σουβλάκια στο χέρι φαίνεται πως θα υποδεχτούμε φέτος την Τσικνοπέμπτη, καθώς ο καιρός δεν θα σταθεί σύμμαχος στο τσίκνισμα.

Δείτε Live την πορεία της κακοκαιρίας:

Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επικρατήσουν σε αρκετές περιοχές της χώρας, δημιουργώντας ένα σκηνικό που περισσότερο θα παραπέμπει σε...Φθινόπωρο.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo .gr νέα μεταβολή του καιρού η νέα μεταβολή του καιρού που άρχισε από τις απογευματινές ώρες, από τα δυτικά, σχετίζεται με τη διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Ιταλίας προς την περιοχή του Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά:

- Από τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης 11/02 αναμένονtan βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα κατά τόπους σε τμήματα του Νότιου Ιονίου και της Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου θα είναι έντονα και οι καταιγίδες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

- Τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 11/02 και πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 12/02 οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες αναμένεται να επεκταθούν ανατολικά και να επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 12/02 τα φαινόμενα κατά τόπους σε τμήματα του Αιγαίου είναι πιθανό να είναι έντονα και οι καταιγίδες να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις κυρίως σε τμήματα του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου.

- Κατά την εκδήλωση καταιγίδων σε τμήματα της Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου καθώς και του Ανατολικού Αιγαίου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ανεμοστρόβιλου(-ων).

Σημειώνεται ότι τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 11/02 και πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 12/02 βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική, όπου πρόσκαιρα τα φαινόμενα είναι πιθανό να είναι κατά τόπους έντονα και οι καταιγίδες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού και ο υετός 3ώρου μεταξύ 20:00-23:00 της Τετάρτης 11/02 και 02:00-05:00 της Πέμπτης 12/02.

«Red Code» σε Αχαΐα και Ηλεία

Σε κατάσταση «Red Code» τέθηκαν οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας, ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν τις περιοχές αυτές από σήμερα έως και την Παρασκευή, μετά και την έκδοση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης που εξέδωσε η ΕΜΥ νωρίς σήμερα το μεσημέρι.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα Τετάρτη 11.02.2026 έως και την Παρασκευή 13.02.2026 τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.