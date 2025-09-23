Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών, πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων πραγματοποίησαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνες σε κελιά, από τις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

8 συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (usb),

πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων,

εκτυπωμένο φύλλο χαρτιού,

κάρτα μνήμης και

2 κάρτες SIM.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

