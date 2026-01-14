Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται η 48ωρη απεργία των ταξί, η οποία ξεκίνησε χθες Τρίτη το πρωί, έπειτα από απόφαση που ελήφθη με πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΑ.

Βασικός λόγος της απεργίας είναι η έντονη αντίδραση του κλάδου στην υποχρεωτική μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου, τα βασικά αιτήματα της 48ωρης απεργίας είναι:

Ηλεκτροκίνηση: Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης έως το 2035, καθώς το κόστος κτήσης και οι υποδομές φόρτισης καθιστούν το μέτρο οικονομική εξόντωση.

Διαχωρισμός Ταξί – Ε.Ι.Χ.: Καθιέρωση ελάχιστης μίσθωσης 150€ (συν ΦΠΑ) για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό, ώστε να σταματήσει η υφαρπαγή του μεταφορικού έργου.

Πολυεθνικές εφαρμογές: Πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού από εταιρείες που λειτουργούν ανεξέλεγκτα και συχνά χωρίς φορολογική έδρα στην Ελλάδα.

Λεωφορειολωρίδες: Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων από τα έμφορτα ταξί.

Φορολογικό: Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος που χαρακτηρίζεται «ληστρική επιδρομή».

Το ΣΑΤΑ προειδοποιεί πως «αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τα δίκαια αιτήματά μας, η απάντηση μας θα είναι σφοδρή, αγωνιστική και με μεγάλες εκπλήξεις».

Πηγή: skai.gr

