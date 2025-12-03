Ένα σοβαρό περιστατικό παράνομης κατακράτησης και ληστείας σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Κυπαρισσία, με θύμα έναν 47χρονο. Τέσσερις άγνωστοι κουκουλοφόροι τον ακινητοποίησαν την ώρα που έμπαινε στο σπίτι του και, υπό την απειλή βίας, τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί σε όχημά τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες τον μετέφεραν σε ερημική παραλιακή περιοχή της Κυπαρισσίας, όπου κατάφεραν να του αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με μεγάλο χρηματικό ποσό που φέρεται να βρίσκεται στην πατρική του κατοικία στην Αθήνα. Δύο από τους δράστες στη συνέχεια πήραν τα κλειδιά του και μετέβησαν στην οικία του στην Κυπαρισσία, ενώ ο 47χρονος παρέμεινε υπό επιτήρηση από τους άλλους δύο. Σε μεταγενέστερο χρόνο, οι δράστες επέστρεψαν στο σημείο έχοντας μαζί τους και το αυτοκίνητο του θύματος, από το οποίο – σύμφωνα με τον παθόντα – είχαν αφαιρέσει χρηματικό ποσό άνω των 20.000 ευρώ.

Ακολούθως, οι τέσσερις άνδρες, μαζί με το θύμα, κινήθηκαν με δύο οχήματα προς αγροτική περιοχή στο Βασιλικό Οιχαλίας, όπου τον εγκατέλειψαν και τράπηκαν σε φυγή, παίρνοντας μαζί τους και τα κλειδιά του οχήματός του. Ο 47χρονος κατάφερε να φτάσει πεζός σε καφενείο της περιοχής και να ενημερώσει τις Αρχές για το περιστατικό. Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλήματος Καλαμάτας, η οποία έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία κατά αγνώστων και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Πηγή: skai.gr

